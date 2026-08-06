США продолжают переговоры с Украиной о производстве ракет Patriot, – Reuters

Соединенные Штаты не прекратили переговоры с Украиной о возможности производства ракет-перехватчиков Patriot, несмотря на сомнения президента США Дональда Трампа относительно заключения соответствующего соглашения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters со ссылкой на четыре осведомленных источника.

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По данным агентства, США и Украина продолжают обсуждать различные модели сотрудничества в сфере производства ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

Один из собеседников Reuters подчеркнул, что никаких указаний прекратить переговорный процесс не поступало.

"Не было ни одного приказа прекратить переговоры", - сообщил источник агентства.

Производство компонентов может быть размещено в Украине

Среди вариантов, которые рассматривают стороны, – производство отдельных компонентов ракет Patriot на территории Украины с последующей окончательной сборкой в другой европейской стране.

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По словам американского чиновника, знакомого с ходом переговоров, наиболее реалистичным сценарием является изготовление комплектующих в Украине и окончательная сборка ракет в Германии.

Кроме того, Киев рассматривает возможность присоединения к действующим американо-европейским программам производства ракет-перехватчиков.

Reuters отмечает, что более старая модификация ракет Patriot уже производится в Германии, а более современные ракеты PAC-3 также планируется выпускать на германских предприятиях.

Рассматривается производство новой ракеты ACE

Еще одним направлением переговоров является возможное участие Украины в производстве более дешевой версии ракеты PAC-3 Adapted Capability Effector (ACE), которую разрабатывает американская компания Lockheed Martin.

Ожидается, что эта ракета станет более доступной альтернативой нынешним перехватчикам Patriot и поможет увеличить темпы их производства.

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