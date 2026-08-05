Трамп не предоставит Украине сотни ракет для Patriot, поскольку в США наблюдается дефицит, - FT
Лидер США Дональд Трамп отклонил запрос Украины о поставке сотен ракет для систем Patriot.
Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
По данным издания, во время недавней встречи в Овальном кабинете Трамп отклонил просьбу Зеленского о сотнях дополнительных ракет-перехватчиков Patriot.
Трамп сослался на дефицит и заявил, что ракеты необходимы для защиты американских объектов на Ближнем Востоке и в странах Персидского залива в войне с Ираном.
Что этому предшествовало?
- Президент Украины Владимир Зеленский попросил президента США Дональда Трампа предоставить Украине экстренный "зимний пакет" с ракетами-перехватчиками ПВО Patriot, чтобы помочь предотвратить атаки России на украинскую энергетическую инфраструктуру.
- Польша предложила Соединенным Штатам создать трехсторонний проект по производству ракет для систем противовоздушной обороны Patriot с участием Украины. Производственные мощности предлагают разместить на территории Польши.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить техническую возможность для самостоятельного производства ракет к американским системам ПВО Patriot до конца 2026 года.
- Трамп заявил, что США пока не согласились передать Украине лицензию на производство систем Patriot. Он убежден, что Вашингтону следует быть "очень осторожным" в этом вопросе.
Топ комментарии
+8 Pan Lipko
показать весь комментарий05.08.2026 12:25 Ответить Ссылка
+7 Обліковий Запис #597212
показать весь комментарий05.08.2026 12:25 Ответить Ссылка
+5 мврина
показать весь комментарий05.08.2026 12:26 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль