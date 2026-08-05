Трамп не предоставит Украине сотни ракет для Patriot, поскольку в США наблюдается дефицит, - FT

Лидер США Дональд Трамп отклонил запрос Украины о поставке сотен ракет для систем Patriot.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, сообщает Цензор.НЕТ.

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По данным издания, во время недавней встречи в Овальном кабинете Трамп отклонил просьбу Зеленского о сотнях дополнительных ракет-перехватчиков Patriot.

Трамп сослался на дефицит и заявил, что ракеты необходимы для защиты американских объектов на Ближнем Востоке и в странах Персидского залива в войне с Ираном.

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Что этому предшествовало?

Президент Украины Владимир Зеленский попросил президента США Дональда Трампа предоставить Украине экстренный "зимний пакет" с ракетами-перехватчиками ПВО Patriot, чтобы помочь предотвратить атаки России на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Польша предложила Соединенным Штатам создать трехсторонний проект по производству ракет для систем противовоздушной обороны Patriot с участием Украины. Производственные мощности предлагают разместить на территории Польши.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить техническую возможность для самостоятельного производства ракет к американским системам ПВО Patriot до конца 2026 года.

Трамп заявил, что США пока не согласились передать Украине лицензию на производство систем Patriot. Он убежден, что Вашингтону следует быть "очень осторожным" в этом вопросе.

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