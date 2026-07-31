Трамп о лицензиях на Patriot для Украины: Не думаю, что это произойдет

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США пока не согласились передать Украине лицензию на производство систем Patriot. Он убежден, что Вашингтону следует проявлять "особую осторожность" в этом вопросе.

Об этом он сказал во время заседания американского правительства, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Трамп подчеркнул, что Вашингтон должен быть крайне осторожен при передаче другим странам технологий производства такого оружия, поскольку в конечном итоге подобные технологии могут быть использованы против самих США.

"У нас лучшее оружие в мире. В случае с президентом Зеленским, он хотел бы иметь Patriot, он хотел бы иметь Tomahawk... Мы должны быть очень осторожны с тем, чтобы позволять кому-то их создавать", — сказал глава Белого дома.

Он добавил, что на данный момент Вашингтон не согласился на передачу лицензии, и предположил, что этого может и не произойти.

"На данный момент мы не согласились на это. Мы обсуждаем этот вопрос. Но передача технологий такого уровня — очень серьезное решение. И я не думаю, что это когда-либо произойдет. Понимаете, есть люди, которым вы передаете такие технологии, а однажды они могут обратить их против вас. Такое возможно. Посмотрите на историю войн. За многие годы это уже происходило не раз, верно? Поэтому мы должны быть очень осторожны. Мы очень тщательно бережем эти технологии. У нас самые сильные Вооруженные силы в мире", — заявил глава США.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что решение о лицензии на производство ракет-перехватчиков Patriot в Украине пока не принято, что ставит под вопрос один из ключевых оборонных проектов Киева.

Читайте также: Польша хочет запустить совместное с США и Украиной производство ракет Patriot

Что этому предшествовало?

Президент Украины Владимир Зеленский попросил президента США Дональда Трампа предоставить Украине экстренный "зимний пакет" с ракетами-перехватчиками ПВО Patriot, чтобы помочь предотвратить атаки России на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Польша предложила Соединенным Штатам создать трехсторонний проект по производству ракет для систем противовоздушной обороны Patriot с участием Украины. Производственные мощности предлагается разместить на территории Польши.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить техническую возможность для самостоятельного производства ракет к американским системам ПВО Patriot до конца 2026 года.

Читайте также: Трамп поставил под сомнение производство ракет Patriot в Украине