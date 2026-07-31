Трамп про ліцензії до Patriot для України: Не думаю, що це станеться

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що США поки що не погодилися передати Україні ліцензію на виробництво систем Patriot. Він переконаний, що Вашингтону слід бути "дуже обережним" у цьому питанні.

Про це він сказав під час засідання американського уряду, інформує Цензор.НЕТ.

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Трамп наголосив, що Вашингтон має бути вкрай обережним під час передачі іншим країнам технологій виробництва такої зброї, оскільки в кінцевому підсумку подібні технології можуть бути використані проти самих США.

"У нас найкраща зброя у світі. У випадку з президентом Зеленським, він хотів би мати Patriot, він хотів би мати Tomahawk... Ми маємо бути дуже обережними з тим, щоб дозволяти комусь їх створювати", - сказав глава Білого дому.

Він додав, що наразі Вашингтон не погодився на передачу ліцензії, і припустив, що цього може й не відбутися.

"На цей момент ми не погодилися на це. Ми обговорюємо це питання. Але передавати технології такого рівня — дуже серйозне рішення. І я не думаю, що це коли-небудь станеться. Розумієте, є люди, яким ви передаєте такі технології, а одного дня вони можуть обернути їх проти вас. Таке можливо. Подивіться на історію воєн. За багато років це вже відбувалося не раз, вірно? Тому ми повинні бути дуже обережними. Ми дуже ретельно бережемо ці технології. У нас найсильніші Збройні сили у світі", - заявив очільник США.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що рішення про ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів Patriot в Україні поки не ухвалене, що ставить під питання один із ключових оборонних проєктів Києва.

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Що передувало?

Президент України Володимир Зеленський попросив президента США Дональда Трампа надати Україні екстрений "зимовий пакет" з ракет-перехоплювачів ППО Patriot, щоб допомогти запобігти атакам Росії на українську енергетичну інфраструктуру.

Польща запропонувала Сполученим Штатам створити тристоронній проєкт із виробництва ракет для систем протиповітряної оборони Patriot за участю України. Виробничі потужності пропонують розмістити на території Польщі.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує отримати технічну можливість для самостійного виробництва ракет до американських систем ППО Patriot до кінця 2026 року.

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