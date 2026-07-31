США не предоставят Украине 300 ракет для Patriot, потому что у них их столько нет, - Чалый

Даже 300 ракет PAC-3 для системы "Патриот" не смогут защитить украинское небо от российского террора, а у США пока нет такого запаса ракет для передачи Украине

Об этом в интервью журналистке Ирине Ромалийской заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, сообщает Цензор.НЕТ.

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Он отметил, что голосование по пакету санкций, который лоббировал Линдси Грэм, состоится в сентябре.

"Есть запрос на 300 ракет PAC-3, ведутся переговоры о лицензиях на их производство. На самом деле все это - пустые разговоры. Об этом можно говорить еще годами", - подчеркнул Чалый.

По его словам, оценка, что Украине нужно 300 ракет для Patriot, чтобы пережить зиму, является неверной.

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"Нам нужно не только 300 ракет. Ведь мы говорим о дополнительных возможностях по сбиванию баллистических ракет. Но мы же не закроем Украину, небо не закроют даже 300 ракет PAC-3.

Они используют противокорабельные ракеты. "Оникс" будет летать, или другие ракеты. Они будут использовать С-400 для того, чтобы просто терроризировать. Эта зима - это будет скорее террор против людей", - подчеркнул бывший посол в США.

Поэтому, по мнению Чалого, эти 300 ракет не решат проблему.

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В США нет столько ракет

Он отметил, что 300 ракет Украине не дадут, потому что их у Штатов нет.

"На Ближнем Востоке ничего не прекратилось. О том, чтобы Lockheed Martin открыл новый завод в последний месяц, я не слышал. Можно попробовать сотрудничать с немцами, они могут более активно выпускать PAC-3.

Если президент запрашивает 300 ракет, то у него же есть на то основания. Он же не запрашивает их на следующий месяц, видимо, это как-то распределяется во времени. Возможно, речь идет о том, чтобы задействовать какие-то предварительные контракты для Украины. Такое уже было, когда договаривались с некоторыми странами, что они на лучших условиях получат позже от компании, а мы забирали поставки", - пояснил Чалый.

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