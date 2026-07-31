США не дадуть Україні 300 ракет до Patriot, бо не мають стільки, - Чалий

Навіть 300 ракет PAC-3 для Patriot не зможуть захистити українське небо від російського терору, а США наразі не мають такого запасу ракет для передачі Україні

Про це в інтерв'ю журналістці Ірині Ромалійській заявив колишній посол України у США Валерій Чалий, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Він зазначив, що голосування за пакет санкцій, який лобіював Ліндсі Грем, буде у вересні.

"Є запит на 300 ракет PAC-3, є розмова про ліцензії на це виробництво. Це все вилами по воді писано насправді. Можна про це говорити ще роками", - наголосив Чалий.

За його словами, оцінка, що Україні треба 300 ракет до Patriot, щоб пройти зиму, є неправильною.

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"Нам потрібно не тільки 300 ракет. Це ж ми говоримо про додаткові можливості збиття балістики. Але ж ми не закриємо Україну, небо не закриють навіть 300 ракет PAC-3.

Вони використовують протикорабельні ракети. "Онікс" літатиме, чи інші ракети. Вони будуть С-400 використовувати для того, щоб просто тероризувати. Ця зима - це буде скоріше про терор проти людей", - наголосив колишній посол у США.

Тому, на думку Чалого, ці 300 ракет не вирішать питання.

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У США немає стільки ракет

Він зазначив, що 300 ракет не дадуть Україні, бо їх немає у Штатів.

"На Близькому Сході нічого не припинилося. Lockheed Martin новий завод не чув, щоб він останній місяць відкривав. Можна з німцями спробувати співпрацювати, активніше німці можуть випускати PAC-3.

Якщо запит робить президент на 300 ракет, то в нього ж є підстави для цього. Він же не робить це на місяць наступний, мабуть воно в часі якось ділиться. Можливо йдеться про те, щоб якісь попередні котракти розвернути для України. Таке вже було, коли домовлялись із деякими країнами, що вони на кращих умовах отримають пізніше від компанії, а ми забирали постачання", - пояснив Чалий.

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