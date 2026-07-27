Сполучені Штати повинні надати Україні більше ракет Patriot, - наближена до Трампа блогерка Лумер

Блогерка Лора Лумер, яку вважають близькою до президента США Дональда Трампа, під час свого перебування в Україні закликала американську владу надати Україні більше ракет до ЗРК Patriot.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала у соцмережі Х.

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"Ховалася від балістики": враження блогерки від обстрілів України

Вона наголосила, що це допоможе українцям захищатися від російських обстрілів, а також протидіятиме безпосередній загрозі для американців.

"Після того, як я сам кілька разів бігала до бомбосховища в Україні з моменту свого прибуття сюди через запуски російських балістичних ракет у моєму напрямку, після того, як майже щоночі мене будили посеред ночі сирени повітряної тривоги, від чого у мене стискалося серце, і після того, як я бачила руйнування та знищення російськими балістичними ракетами американських підприємств в Україні, я вважаю, що Сполучені Штати повинні надати Україні більше ракет Patriot", - зазначила американка.

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Чому Україні необхідні додаткові ракети Patriot

За її словами, Patriot - суто оборонні системи, які перехоплюють російські крилаті та балістичні ракети, а також безпілотники, націлені на українські міста, електростанції та цивільне населення.

"Вони рятують життя, захищають критичну інфраструктуру та змушують Росію витрачати дорогі боєприпаси з мінімальним ефектом, не даючи при цьому можливості Україні завдавати ударів по Росії та не наражаючи на небезпеку американські війська. Ця підтримка також протидіє прямій загрозі для американців", - пише блогерка.

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Співпраця РФ та Ірану

Посилаючись на дані розвідки, Лумер додала, що Росія надала Ірану розвідувальну інформацію про цілі (включаючи місцезнаходження американських військових кораблів, літаків та сил на Близькому Сході), щоб забезпечити іранські атаки. Українська розвідка додатково задокументувала, що російські супутникові знімки американських баз у Перській затоці передаються Тегерану, а це, своєю чергою, корелюється з ударами, внаслідок яких загинули американські військовослужбовці.

На думку Лумер, поглиблення військового партнерства Росії та Ірану (дрони, технології, а тепер і дані про цільове націлювання) пов'язує два фронти: погіршення стану російської військової машини в Україні зменшує її здатність озброювати та допомагати Ірану в операціях, внаслідок яких гинуть американські солдати.

"Росія робить це в той час, як Іран активно планує вбивство президента Трампа та інших американців, які підтримують бомбардування КВІР", - акцентує блогерка.

"Я сподіваюся, що Україні нададуть ракети Patriot . Я ніколи не думала, що колись це скажу, але щиро вірю, що це нагально й необхідно", - написала Лумер.

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Звернення до Трампа та Пентагону

У своєму дописі вона тегнула президента США Дональда Трампа та Пентагон, закликавши їх зупинити подальше поширення російської агресії.

"Їхня безперервна пропаганда вже є формою когнітивної цифрової війни, яка підриває згуртованість в Америці. Що вони зроблять далі, якщо їм не чинитимуть опору?", - резюмує Лумер.