Україна розраховує на допомогу Японії у виробництві Patriot, – Кислиця
Україна розраховує на підтримку Японії у створенні власного виробництва американських систем протиповітряної оборони Patriot. У Києві вважають, що співпраця можлива, оскільки Японія вже має ліцензію на виробництво цих комплексів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Kyodo News заявив перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Кислиця.
За його словами, Україна підтримує політичний діалог із Токіо щодо можливості співпраці у виробництві систем Patriot за американською ліцензією.
"Ми підтримуємо політичний діалог щодо пошуку шляхів співпраці у цьому питанні з Японією, яка є однією з небагатьох країн, що отримали ліцензію на виробництво зенітно-ракетної системи Patriot", – сказав Кислиця.
Він наголосив, що Україна потребує підтримки для запуску власного виробництва.
"Нам потрібна підготовка. Нам потрібна допомога", – зазначив посадовець.
Patriot мають оборонний характер
Кислиця підкреслив, що комплекси Patriot є виключно оборонною зброєю. На його думку, саме тому пацифістська Конституція Японії не повинна стати законодавчою перешкодою для співпраці між країнами у цій сфері.
Водночас він не став коментувати, чи веде Україна переговори з японською компанією Mitsubishi Heavy Industries, яка є головним ліцензійним виробником систем Patriot у Японії.
Раніше президент США Дональд Трамп заявляв про готовність надати Україні ліцензію на виробництво систем Patriot. Однак наразі власне виробництво цих комплексів в Україні ще не налагоджене.
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