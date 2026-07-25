Украина рассчитывает на помощь Японии в производстве Patriot, – Кислица

Украина рассчитывает на поддержку Японии в налаживании собственного производства американских систем противовоздушной обороны Patriot. В Киеве считают, что сотрудничество возможно, поскольку Япония уже имеет лицензию на производство этих комплексов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Kyodo News заявил первый заместитель главы Офиса президента Украины Сергей Кислица.

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По его словам, Украина поддерживает политический диалог с Токио относительно возможности сотрудничества в производстве систем Patriot по американской лицензии.

"Мы поддерживаем политический диалог по поиску путей сотрудничества в этом вопросе с Японией, которая является одной из немногих стран, получивших лицензию на производство зенитно-ракетной системы Patriot", - сказал Кислица.

Он подчеркнул, что Украине нужна поддержка для запуска собственного производства.

"Нам нужна подготовка. Нам нужна помощь", - отметил чиновник.

"Patriot" носят оборонительный характер

Кислица подчеркнул, что комплексы Patriot являются исключительно оборонительным оружием. По его мнению, именно поэтому пацифистская Конституция Японии не должна стать законодательным препятствием для сотрудничества между странами в этой сфере.

В то же время он не стал комментировать, ведет ли Украина переговоры с японской компанией Mitsubishi Heavy Industries, которая является главным лицензионным производителем систем Patriot в Японии.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о готовности предоставить Украине лицензию на производство систем Patriot. Однако на данный момент собственное производство этих комплексов в Украине еще не налажено.

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