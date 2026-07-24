Україна запросила у США пришвидшити постачання ракет PAC-3 та PAC-2 GEM-T для протидії російській балістиці, - Хмара

В.о. міністра оборони Євгеній Хмара під час переговорів із американськими партнерами, зокрема, постпредом США у НАТО Метью Вітакером, обговорив посилення української ППО та розвиток оборонної співпраці.

Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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Зустріч із партнерами з США

На зустрічі з українською стороною також були присутні тимчасова повірена у справах США в Україні Сандра Аудкірк та генерал-лейтенант Кертіс Баззард, командувач Ініціативи НАТО з безпекової допомоги й навчання для України (NSATU) та Групи сприяння безпеці Україні (SAG-U).

Хмара подякував США за критично важливу підтримку, мобілізацію зусиль партнерів та допомогу з постачанням ракет до ППО в межах ініціативи PURL.

Він представив американській стороні нову військову команду – Головнокомандувача генерал-майора Михайла Драпатого та начальника Генерального штабу ЗСУ генерал-майора Ігоря Скибюка.

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Заклик до США

"З Головнокомандувачем Драпатим маємо сильну синергію та спільне бачення війни: технологічна перевага, асиметричні рішення, більше можливостей для знищення ворога. Поінформували партнерів про ситуацію на фронті та кроки України для примусу Росії до справедливого миру.

Критична потреба залишається незмінною – захист неба. Запросив максимальне пришвидшення постачання ракет-перехоплювачів PAC-3 та PAC-2 GEM-T для протидії російській балістиці. Швидке постачання таких ракет рятує життя українців, захищає наші міста та зберігає оборонну промисловість", — наголосив Хмара.

Сторони також обговорили запуск спільного виробництва та локалізації ракет до Patriot у межах домовленостей між президентом Володимиром Зеленським і президентом США Дональдом Трампом.

Також ішлося про розвиток співпраці у сфері безпілотних технологій: Україна готова ділитися зі США власним досвідом ведення сучасної технологічної війни.

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