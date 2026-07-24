Украина обратилась к США с просьбой ускорить поставки ракет PAC-3 и PAC-2 GEM-T для противодействия российской баллистике, — Хмара

И.о. министра обороны Евгений Хмара в ходе переговоров с американскими партнерами, в частности с постоянным представителем США при НАТО Мэтью Уитакером, обсудил вопросы укрепления украинской ПВО и развития сотрудничества в сфере обороны.

Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

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Встреча с партнерами из США

На встрече с украинской стороной также присутствовали временный поверенный в делах США в Украине Сандра Аудкирк и генерал-лейтенант Кертис Баззард, командующий Инициативой НАТО по безопасности, помощи и обучению для Украины (NSATU) и Группой содействия безопасности Украины (SAG-U).

Хмара поблагодарил США за чрезвычайно важную поддержку, мобилизацию усилий партнеров и помощь в поставках ракет для ПВО в рамках инициативы PURL.

Он представил американской стороне новое военное руководство – главнокомандующего генерал-майора Михаила Драпатого и начальника Генерального штаба ВСУ генерал-майора Игоря Скибюка.

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Призыв к США

"С Главнокомандующим Драпатым у нас сильная синергия и общее видение войны: технологическое превосходство, асимметричные решения, больше возможностей для уничтожения врага. Проинформировали партнеров о ситуации на фронте и шагах Украины по принуждению России к справедливому миру.

Критическая потребность остается неизменной — защита неба. Попросил максимально ускорить поставки ракет-перехватчиков PAC-3 и PAC-2 GEM-T для противодействия российской баллистике. Быстрая поставка таких ракет спасает жизни украинцев, защищает наши города и сохраняет оборонную промышленность", — подчеркнул Хмара.

Стороны также обсудили запуск совместного производства и локализацию ракет для Patriot в рамках договоренностей между президентом Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом.

Также речь шла о развитии сотрудничества в сфере беспилотных технологий: Украина готова делиться с США собственным опытом ведения современной технологической войны.

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