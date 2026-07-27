Соединенные Штаты должны предоставить Украине больше ракет Patriot, - близкая к Трампу блогерша Лумер

Блогерша Лора Лумер, которую считают близкой к президенту США Дональду Трампу, во время своего пребывания в Украине призвала американские власти предоставить Украине больше ракет для ЗРК Patriot.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в социальной сети Х.

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"Пряталась от баллистики": впечатления блогерши от обстрелов Украины

Она подчеркнула, что это поможет украинцам защищаться от российских обстрелов, а также будет противодействовать непосредственной угрозе для американцев.

"После того как я сама несколько раз бегала в бомбоубежище в Украине с момента своего прибытия сюда из-за запусков российских баллистических ракет в мою сторону, после того как почти каждую ночь меня будили посреди ночи сирены воздушной тревоги, от чего у меня сжималось сердце, и после того, как я видела разрушения и уничтожение российскими баллистическими ракетами американских предприятий в Украине, я считаю, что Соединенные Штаты должны предоставить Украине больше ракет Patriot", - отметила американка.

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Почему Украине необходимы дополнительные ракеты Patriot

По ее словам, Patriot - это сугубо оборонительные системы, которые перехватывают российские крылатые и баллистические ракеты, а также беспилотники, нацеленные на украинские города, электростанции и гражданское население.

"Они спасают жизни, защищают критическую инфраструктуру и заставляют Россию тратить дорогостоящие боеприпасы с минимальным эффектом, не давая при этом возможности Украине наносить удары по России и не подвергая опасности американские войска. Эта поддержка также противодействует прямой угрозе для американцев", - пишет блогер.

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Сотрудничество РФ и Ирана

Ссылаясь на данные разведки, Лумер добавила, что Россия предоставила Ирану разведывательную информацию о целях (включая местонахождение американских военных кораблей, самолетов и сил на Ближнем Востоке), чтобы обеспечить иранские атаки. Украинская разведка дополнительно зафиксировала, что российские спутниковые снимки американских баз в Персидском заливе передаются Тегерану, а это, в свою очередь, коррелирует с ударами, в результате которых погибли американские военнослужащие.

По мнению Лумер, углубление военного партнерства России и Ирана (дроны, технологии, а теперь и данные о целевом наведении) связывает два фронта: ухудшение состояния российской военной машины в Украине снижает ее способность вооружать и помогать Ирану в операциях, в результате которых гибнут американские солдаты.

"Россия делает это в то время, как Иран активно планирует убийство президента Трампа и других американцев, поддерживающих бомбардировки ИГИЛ", - подчеркивает блогер.

"Я надеюсь, что Украине предоставят ракеты Patriot. Я никогда не думала, что когда-нибудь это скажу, но искренне верю, что это срочно и необходимо", - написала Лумер.

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Обращение к Трампу и Пентагону

В своем посте она отметила президента США Дональда Трампа и Пентагон, призвав их остановить дальнейшее распространение российской агрессии.

"Их непрекращающаяся пропаганда уже является формой когнитивной цифровой войны, которая подрывает сплоченность в Америке. Что они сделают дальше, если им не будут оказывать сопротивления?" - резюмирует Лумер.