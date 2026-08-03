РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12719 посетителей онлайн
Новости Ракеты к Patriot для Украины Patriot для Украины
2 374 41

Соглашение с Украиной о совместном производстве ракет для Patriot не будет заключено до этой зимы, — Уитакер

Мэтью Витакер

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что соглашение с Украиной о совместном производстве перехватчиков для систем ПВО Patriot, вероятно, не будет заключено до этой зимы.

Об этом он сказал в эфире Fox News, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Совместное производство в перспективе

Уитакер рассказал, что в настоящее время США рассматривают возможности совместного производства с Украиной и европейскими партнерами перехватчиков для систем ПВО Patriot, чтобы расширить оборонную промышленную базу.

"Есть возможности совместного производства, которые мы можем реализовать с украинцами и европейцами, чтобы расширить промышленную базу и поддержать оборону Украины и Европы", — сказал посол США при НАТО. 

По его словам, переговоры по таким соглашениям продолжаются.

В то же время он подчеркнул, что соглашение о производстве перехватчиков для Patriot не будет готово до этой зимы.

"Долгосрочное соглашение о производстве не будет заключено до этой зимы. Поэтому мы продолжим работать над этим", — сказал Уитакер.

Читайте также: Зеленский о дефиците ракет для Patriot: удалось сбить только одну баллистическую ракету

Главный приоритет на данный момент

Американский дипломат подчеркнул, что первоочередной задачей сейчас является как можно более быстрое обеспечение Украины средствами ПВО в преддверии зимы.

"Самое важное сейчас — это как можно более быстрая поставка средств ПВО, необходимых Украине, чтобы пережить еще одну зиму: будь то от союзников, у которых есть избыточные ракеты, или путем увеличения производства на наших собственных заводах", — сказал он.

Читайте также: Украина обратилась к США с просьбой ускорить поставки ракет PAC-3 и PAC-2 GEM-T для противодействия российской баллистической ракетной угрозе, — Хмара

Автор: 

производство (639) США (30276) Patriot (525) Уитакер Мэтью (70)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
Швидке втілення такої угоди могло примаритися лише зеленському під кайфом!
показать весь комментарий
03.08.2026 19:53 Ответить
+14
До чого тут янкі , ТОВАРИЩ ?!

Треба бути повним ІДІЙОТОМ, щоб передавати американські ******* технології країні, де Головою Зовнішньої Розвідки призначається чебурекоподібний суб'єкт з росіянським та турецьким пашпортами !
показать весь комментарий
03.08.2026 20:19 Ответить
+12
Угода з Україною буде укладена після прояснення, хто такий "Вова".
показать весь комментарий
03.08.2026 20:29 Ответить

Загрузка...

 
 