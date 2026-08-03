Соглашение с Украиной о совместном производстве ракет для Patriot не будет заключено до этой зимы, — Уитакер
Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что соглашение с Украиной о совместном производстве перехватчиков для систем ПВО Patriot, вероятно, не будет заключено до этой зимы.
Об этом он сказал в эфире Fox News, сообщает Цензор.НЕТ.
Совместное производство в перспективе
Уитакер рассказал, что в настоящее время США рассматривают возможности совместного производства с Украиной и европейскими партнерами перехватчиков для систем ПВО Patriot, чтобы расширить оборонную промышленную базу.
"Есть возможности совместного производства, которые мы можем реализовать с украинцами и европейцами, чтобы расширить промышленную базу и поддержать оборону Украины и Европы", — сказал посол США при НАТО.
По его словам, переговоры по таким соглашениям продолжаются.
В то же время он подчеркнул, что соглашение о производстве перехватчиков для Patriot не будет готово до этой зимы.
"Долгосрочное соглашение о производстве не будет заключено до этой зимы. Поэтому мы продолжим работать над этим", — сказал Уитакер.
Главный приоритет на данный момент
Американский дипломат подчеркнул, что первоочередной задачей сейчас является как можно более быстрое обеспечение Украины средствами ПВО в преддверии зимы.
"Самое важное сейчас — это как можно более быстрая поставка средств ПВО, необходимых Украине, чтобы пережить еще одну зиму: будь то от союзников, у которых есть избыточные ракеты, или путем увеличения производства на наших собственных заводах", — сказал он.
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