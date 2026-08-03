Угода з Україною про спільне виробництво ракет до Patriot не буде укладена до цієї зими, - Вітакер

Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що угода з Україною про спільне виробництво перехоплювачів для систем ППО Patriot, ймовірно, не буде укладена до цієї зими.

Про це він сказав у ефірі Fox News, пвідомляє Цензор.НЕТ.

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Спільне виробництво в перспективі

Вітакер розповів, що наразі США розглядають можливості спільного виробництва з Україною та європейськими партнерами перехоплювачів для систем ППО Patriot, щоб розширити оборонну промислову базу.

"Є можливості спільного виробництва, які ми можемо реалізувати з українцями та європейцями, щоб розширити промислову базу і підтримати оборону України та Європи",- сказав посол сША при НАТО.

За його словами, переговори щодо таких домовленостей тривають.

Водночас він наголосив, що угода про виробництво перехоплювачів до Patriot не буде готова до цієї зими.

"Довгострокова угода про виробництво не буде укладена до цієї зими. Тому ми продовжимо працювати над цим",- сказав Вітакер.

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Головний пріоритет на зараз

Американський дипломат підкреслив, що найпершим завданням зараз є якнайшвидше забезпечення України засобами ППО напередодні зими.

"Найважливіше зараз – це якнайшвидше постачання засобів ППО, необхідних Україні, щоб пережити ще одну зиму: чи то від союзників, які мають надлишкові ракети, чи шляхом збільшення виробництва на наших власних заводах",- сказав він.

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