Трамп не дасть Україні сотні ракет до Patriot, бо у США дефіцит, - FT
Лідер США Дональд Трамп відхилив запит України на поставку сотень ракет до систем Patriot.
Про це пише Financial Times із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
За даними видання, під час нещодавньої зустрічі в Овальному кабінеті Трамп відхилив прохання Зеленського про сотні додаткових ракет-перехоплювачів Patriot.
Трамп посилався на дефіцит і заявив, що ракети необхідні для захисту американських об'єктів на Близькому Сході та в країнах Перської затоки у війні з Іраном.
Що передувало?
- Президент України Володимир Зеленський попросив президента США Дональда Трампа надати Україні екстрений "зимовий пакет" з ракет-перехоплювачів ППО Patriot, щоб допомогти запобігти атакам Росії на українську енергетичну інфраструктуру.
- Польща запропонувала Сполученим Штатам створити тристоронній проєкт із виробництва ракет для систем протиповітряної оборони Patriot за участю України. Виробничі потужності пропонують розмістити на території Польщі.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує отримати технічну можливість для самостійного виробництва ракет до американських систем ППО Patriot до кінця 2026 року.
- Трамп заявив, що США поки що не погодилися передати Україні ліцензію на виробництво систем Patriot. Він переконаний, що Вашингтону слід бути "дуже обережним" у цьому питанні.
Топ коментарі
+7 Pan Lipko
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+6 Обліковий Запис #597212
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+4 Валентин Коваль #620706
показати весь коментар05.08.2026 12:26 Відповісти Посилання
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