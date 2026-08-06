США продовжують переговори з Україною щодо виробництва ракет Patriot, – Reuters
Сполучені Штати не припинили переговори з Україною щодо можливості виробництва ракет-перехоплювачів Patriot, попри сумніви президента США Дональда Трампа щодо укладення відповідної угоди.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на чотири поінформовані джерела.
За даними агентства, США та Україна продовжують обговорювати різні моделі співпраці у сфері виробництва ракет для систем протиповітряної оборони Patriot.
Один зі співрозмовників Reuters наголосив, що жодних вказівок припинити переговорний процес не надходило.
"Не було жодного наказу припинити переговори", – повідомило джерело агентства.
Виробництво компонентів можуть розмістити в Україні
Серед варіантів, які розглядають сторони, – виробництво окремих компонентів ракет Patriot на території України з подальшим фінальним складанням в іншій європейській країні.
За словами американського посадовця, знайомого з перебігом переговорів, найбільш реалістичним сценарієм є виготовлення комплектуючих в Україні та остаточне складання ракет у Німеччині.
Крім того, Київ розглядає можливість приєднання до чинних американо-європейських програм виробництва ракет-перехоплювачів.
Reuters зазначає, що старіша модифікація ракет Patriot уже виробляється в Німеччині, а сучасніші ракети PAC-3 також планують випускати на німецьких підприємствах.
Розглядають виробництво нової ракети ACE
Ще одним напрямом переговорів є можлива участь України у виробництві дешевшої версії ракети PAC-3 Adapted Capability Effector (ACE), яку розробляє американська компанія Lockheed Martin.
Очікується, що ця ракета стане більш доступною альтернативою нинішнім перехоплювачам Patriot і допоможе збільшити темпи їх виробництва.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це чергова зелена байка того ********** цирку від зеленського.