США продовжують переговори з Україною щодо виробництва ракет Patriot, – Reuters

Сполучені Штати не припинили переговори з Україною щодо можливості виробництва ракет-перехоплювачів Patriot, попри сумніви президента США Дональда Трампа щодо укладення відповідної угоди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на чотири поінформовані джерела.

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За даними агентства, США та Україна продовжують обговорювати різні моделі співпраці у сфері виробництва ракет для систем протиповітряної оборони Patriot.

Один зі співрозмовників Reuters наголосив, що жодних вказівок припинити переговорний процес не надходило.

"Не було жодного наказу припинити переговори", – повідомило джерело агентства.

Виробництво компонентів можуть розмістити в Україні

Серед варіантів, які розглядають сторони, – виробництво окремих компонентів ракет Patriot на території України з подальшим фінальним складанням в іншій європейській країні.

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За словами американського посадовця, знайомого з перебігом переговорів, найбільш реалістичним сценарієм є виготовлення комплектуючих в Україні та остаточне складання ракет у Німеччині.

Крім того, Київ розглядає можливість приєднання до чинних американо-європейських програм виробництва ракет-перехоплювачів.

Reuters зазначає, що старіша модифікація ракет Patriot уже виробляється в Німеччині, а сучасніші ракети PAC-3 також планують випускати на німецьких підприємствах.

Розглядають виробництво нової ракети ACE

Ще одним напрямом переговорів є можлива участь України у виробництві дешевшої версії ракети PAC-3 Adapted Capability Effector (ACE), яку розробляє американська компанія Lockheed Martin.

Очікується, що ця ракета стане більш доступною альтернативою нинішнім перехоплювачам Patriot і допоможе збільшити темпи їх виробництва.

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