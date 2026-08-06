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Новости Мирные переговоры Визит Уиткоффа в Украину
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Мирный процесс с участием США сейчас приостановлен, но Украина ждет визита переговорной команды, - Сибига

Андрей Сибига заявил, что мирный процесс с участием США находится на паузе. Украина ожидает визита американской переговорной команды и подчеркивает важность участия Вашингтона.

Глава МИД Украины Андрей Сибига подтвердил, что специальные посланники президента США Дональда Трампа - Стив Уиткофф и Джаред Кушнер - намереныприбыть в Украину для возобновления мирных переговоров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

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Пауза в мирных переговорах

Так, Сибига отметил, что в настоящее время мирный процесс с участием американских партнеров находится на паузе.

Он добавил, что президент Владимир Зеленский неоднократно говорил об этом.

"Мы ждем приезда американской переговорной команды. Мы приветствуем усилия американской стороны и хотим, чтобы динамика и вовлеченность США были более активными", - рассказал и.о. главы МИД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уиткофф и Кушнер впервые согласились приехать в Киев после встречи Зеленского и Трампа в США, - Financial Times

Участие США в переговорах

По словам Сибиги, достичь справедливого мира без участия США невозможно.

Кроме того, он отметил, что трудно представить себе действенные гарантии безопасности без участия американской стороны.

"Все это было предметом переговоров Зеленского с Трампом во время недавней поездки в Вашингтон. Украина стремится положить конец этой войне. Мы используем каждую возможность, чтобы приблизить справедливый мир для Украины", - подчеркнул Сибига.

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Что предшествовало

  • Напомним, 22 июля Владимир Зеленский провел беседу с Уиткоффом и Кушнером. В ходе беседы стороны обсуждали активизацию дипломатии и шаги по приближению мира.
  • 28 июля президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете.
  • Американская блогерша Лора Лумер заявила о возможном визите в Украину представителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.
  • Также Зеленский позже сообщил, что визит посланников Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев возможен в течение двух недель.

Автор: 

Кушнер Джаред (83) Сибига Андрей (1081) переговоры с Россией (1534) Стив Уиткофф (326)
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Топ комментарии
+2
Який ще мирний трек?! Людоїди мають на меті знищення України.
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06.08.2026 13:12 Ответить
+2
Нічого нового американські вояджери не привезуть, а лише той самий затхлий "дух Анкориджа", тобто умови капітуляції України перед пітьмою, на які Зеленський має погодитись.
Такий візит мав би відбутись не до, а після проміжних виборів у Конгрес США, на яких, як вбачається, перемогу отримають демпи і сформують свою більшість в Сенаті і у Палаті представників. Та, можливо, запустять процедуру імпічменту Тромба.
От тоді варто розпочинати якісь дипломатичні рухи, щоби поновити американську військову допомогу і провести вторинні санкції проти покупців російської нафти та продавців товарів подвійного призначення.
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06.08.2026 13:30 Ответить
+1
Ганс Хрістіан Андерсен йоьпт ... .
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06.08.2026 12:39 Ответить

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