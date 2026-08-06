Мирный процесс с участием США сейчас приостановлен, но Украина ждет визита переговорной команды, - Сибига

Глава МИД Украины Андрей Сибига подтвердил, что специальные посланники президента США Дональда Трампа - Стив Уиткофф и Джаред Кушнер - намереныприбыть в Украину для возобновления мирных переговоров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

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Пауза в мирных переговорах

Так, Сибига отметил, что в настоящее время мирный процесс с участием американских партнеров находится на паузе.

Он добавил, что президент Владимир Зеленский неоднократно говорил об этом.

"Мы ждем приезда американской переговорной команды. Мы приветствуем усилия американской стороны и хотим, чтобы динамика и вовлеченность США были более активными", - рассказал и.о. главы МИД.

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Участие США в переговорах

По словам Сибиги, достичь справедливого мира без участия США невозможно.

Кроме того, он отметил, что трудно представить себе действенные гарантии безопасности без участия американской стороны.

"Все это было предметом переговоров Зеленского с Трампом во время недавней поездки в Вашингтон. Украина стремится положить конец этой войне. Мы используем каждую возможность, чтобы приблизить справедливый мир для Украины", - подчеркнул Сибига.

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Что предшествовало