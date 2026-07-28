Блогер Лумер заявила о подготовке визита Кушнера и Уиткоффа в Киев

Американская блогерша Лора Лумер заявила о возможном визите в Украину представителей президента США Дональда Трампа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в её посте в социальной сети Х.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Возможный визит в ближайшее время

По словам Лумер, во время встречи Дональда Трампа с Владимиром Зеленским была достигнута договоренность о поездке Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев.

"Источник в Белом доме сообщил мне, что во время встречи президента Трампа с президентом Украины Зеленским сегодня было решено, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер впервые посетят Киев в духе дипломатии и с целью положить конец войне между Россией и Украиной", - написала Лумер.

Она отметила, что дата и время поездки еще уточняются. По предварительным планам, визит может состояться в течение следующих двух недель.

Читайте также: Уиткофф и Кушнер готовы посетить Украину и РФ, но "не ради фотосессий", - NYT

Предварительные контакты и ожидания сторон

Лумер также сообщила, что обращалась в Белый дом с предложением организовать эту поездку. Она призвала Уиткоффа и Кушнера посетить Украину после их встреч в Москве.

Ранее, 22 июля, Владимир Зеленский провел беседу с Уиткоффом и Кушнером. В ходе беседы стороны обсуждали активизацию дипломатии и шаги по приближению мира.

К слову, 28 июля президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете.

Также в Вашингтоне Зеленский встретился с командой американской оборонной компании Lockheed Martin. Стороны обсудили расширение сотрудничества, совместное производство вооружений, обмен технологиями и развитие проектов, связанных с системами Patriot.

Читайте: Буданов после встречи в Белом доме: Мы понимаем необходимость справедливого завершения войны. ФОТО