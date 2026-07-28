Блогерка Лумер заявила про підготовку візиту Кушнера і Віткоффа до Києва

Американська блогерка Лора Лумер заявила про можливий візит до України представників президента США Дональда Трампа.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у її дописі в соцмережі Х.

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Можливий візит найближчим часом

За словами Лумер, під час зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Зеленським було досягнуто домовленості про поїздку Стівена Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва.

"Джерело в Білому домі повідомило мені, що під час зустрічі президента Трампа з президентом України Зеленським сьогодні було домовлено, що Стів Віткофф і Джаред Кушнер здійснять візит до Києва вперше в дусі дипломатії та з метою покласти край війні між Росією та Україною", – написала Лумер.

Вона зазначила, що дата та час поїздки ще визначаються. За попереднім планом, візит може відбутися протягом наступних двох тижнів.

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Попередні контакти та очікування сторін

Лумер також повідомила, що зверталася до Білого дому з пропозицією організувати цю поїздку. Вона закликала Віткоффа та Кушнера відвідати Україну після їхніх зустрічей у Москві.

Раніше, 22 липня, Володимир Зеленський провів розмову з Віткоффом і Кушнером. Під час спілкування сторони обговорювали активізацію дипломатії та кроки для наближення миру.

До слова, 28 липня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

Також у Вашингтоні Зеленський зустрівся із командою американської оборонної компанії Lockheed Martin. Сторони обговорили розширення співпраці, спільне виробництво озброєння, обмін технологіями та розвиток проєктів, пов'язаних із системами Patriot.

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