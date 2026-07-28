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Блогерка Лумер заявила про підготовку візиту Кушнера і Віткоффа до Києва

Спеціальні представники президента США Стівен Віткофф та Джаред Кушнер

Американська блогерка Лора Лумер заявила про можливий візит до України представників президента США Дональда Трампа.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у її дописі в соцмережі Х.

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Можливий візит найближчим часом

За словами Лумер, під час зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Зеленським було досягнуто домовленості про поїздку Стівена Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва.

"Джерело в Білому домі повідомило мені, що під час зустрічі президента Трампа з президентом України Зеленським сьогодні було домовлено, що Стів Віткофф і Джаред Кушнер здійснять візит до Києва вперше в дусі дипломатії та з метою покласти край війні між Росією та Україною", – написала Лумер.

Вона зазначила, що дата та час поїздки ще визначаються. За попереднім планом, візит може відбутися протягом наступних двох тижнів.

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Попередні контакти та очікування сторін

Лумер також повідомила, що зверталася до Білого дому з пропозицією організувати цю поїздку. Вона закликала Віткоффа та Кушнера відвідати Україну після їхніх зустрічей у Москві.

Раніше, 22 липня, Володимир Зеленський провів розмову з Віткоффом і Кушнером. Під час спілкування сторони обговорювали активізацію дипломатії та кроки для наближення миру.

До слова, 28 липня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

Також у Вашингтоні Зеленський зустрівся із командою американської оборонної компанії Lockheed Martin. Сторони обговорили розширення співпраці, спільне виробництво озброєння, обмін технологіями та розвиток проєктів, пов'язаних із системами Patriot.

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візит (1776) Зеленський Володимир (26496) Кушнер Джаред (78) Україна (3355) Віткофф Стів (323)
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Топ коментарі
+3
Н@х@й вони тут треба???
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28.07.2026 22:25 Відповісти
+2
Інших як завжди немає тільки цих два корумпованих д*біла пизteam "Зятьок і Вітьок"
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28.07.2026 22:23 Відповісти
+2
бліни с ікрой вже набридли, тепер будуть клопотенка напружувати.
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28.07.2026 22:30 Відповісти

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