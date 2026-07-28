Буданов після зустрічі у Білому домі: Маємо розуміння необхідності справедливого закінчення війни. ФОТО

Українська делегація провела змістовні переговори щодо наближення справедливого миру та інтенсифікації перемовного процесу на всіх рівнях з американськими колегами у Білому домі.

Про це повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"У складі української делегації під головуванням Президента Володимира Зеленського взяв участь у зустрічі з Президентом США Дональдом Трампом та американськими колегами в Білому домі. Провели змістовну розмову щодо дипломатичних і безпекових кроків, необхідних для наближення справедливого миру", - зазначив очільник ОП.

За його словами, позиція щодо російсько-української війни та перспектив її завершення у Києва і Вашингтона повністю співпадає.

"Разом з американськими партнерами маємо чітке розуміння необхідності якнайшвидшого та справедливого закінчення війни. Домовилися про інтенсифікацію перемовного процесу на всіх рівнях. Дякуємо США за непохитну підтримку України!" - наголосив Кирило Буданов.

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Зустріч Зеленського з Трампом

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 28 липня провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

Під час розмови президенти обговорили посилення української протиповітряної оборони, дипломатичні зусилля та подальшу взаємодію команд.

Зеленський також висловив Дональду Трампу співчуття через смерть сенатора Ліндсі Грема, якого назвав справжнім другом України.

"Хороша зустріч із президентом Трампом в Овальному кабінеті. Дякую за все, що ми робимо разом, щоб захистити життя українців і досягти миру", – написав Володимир Зеленський.

Пізніше Зеленський зустрівся з президентом Фінляндії Александром Стуббом.

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