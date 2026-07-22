Буданов обговорив із представниками США виробництво ракет для Patriot

Україна готова до системної співпраці зі США у сфері оборони та безпеки. Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов після зустрічі з послом США при НАТО Метью Вітакером, генерал-лейтенантом Кертісом Баззардом і тимчасово повіреною у справах США в Україні Сандрою Аудкірк, інформує Цензор.НЕТ.

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Співпраця у сфері оборони та нові домовленості

Під час зустрічі сторони обговорили розвиток відносин між Україною та США. Також йшлося про реалізацію важливих домовленостей з американською стороною.

Окрему увагу приділили перемовинам президентів України та США в Анкарі. Насамперед обговорювалося питання ліцензування виробництва ракет-перехоплювачів до систем Patriot.

Крім того, учасники зустрічі проаналізували ситуацію на полі бою. Вони також оцінили вплив українських далекобійних і середньої дальності ударів на подальший перебіг війни.

Нагадаємо, перед цим з послом США при НАТО Метью Вітакером зустрівся секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров, а ще раніше - президент Зеленський.

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