Буданов обсудил с представителями США производство ракет для Patriot
Украина готова к системному сотрудничеству с США в сфере обороны и безопасности. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов после встречи с послом США при НАТО Мэтью Уитакером, генерал-лейтенантом Кертисом Баззардом и временным поверенным в делах США в Украине Сандрой Аудкирк, сообщает Цензор.НЕТ.
Сотрудничество в сфере обороны и новые договоренности
В ходе встречи стороны обсудили развитие отношений между Украиной и США. Также речь шла о реализации важных договоренностей с американской стороной.
Особое внимание уделили переговорам президентов Украины и США в Анкаре. Прежде всего обсуждался вопрос лицензирования производства ракет-перехватчиков для систем Patriot.
Кроме того, участники встречи проанализировали ситуацию на поле боя. Они также оценили влияние украинских ударов дальнего и среднего радиуса действия на дальнейший ход войны.
Напомним, перед этим с послом США при НАТО Мэтью Уитакером встретился секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, а еще раньше — президент Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль