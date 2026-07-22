Буданов обсудил с представителями США производство ракет для Patriot

Украина готова к системному сотрудничеству с США в сфере обороны и безопасности. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов после встречи с послом США при НАТО Мэтью Уитакером, генерал-лейтенантом Кертисом Баззардом и временным поверенным в делах США в Украине Сандрой Аудкирк, сообщает Цензор.НЕТ.

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Сотрудничество в сфере обороны и новые договоренности

В ходе встречи стороны обсудили развитие отношений между Украиной и США. Также речь шла о реализации важных договоренностей с американской стороной.

Особое внимание уделили переговорам президентов Украины и США в Анкаре. Прежде всего обсуждался вопрос лицензирования производства ракет-перехватчиков для систем Patriot.

Кроме того, участники встречи проанализировали ситуацию на поле боя. Они также оценили влияние украинских ударов дальнего и среднего радиуса действия на дальнейший ход войны.

Напомним, перед этим с послом США при НАТО Мэтью Уитакером встретился секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, а еще раньше — президент Зеленский.

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