Украина договорилась с США об интенсификации переговорного процесса на всех уровнях, - Буданов
Глава Офиса президента сообщил, что в составе украинской делегации принял участие во встрече президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Буданов написал в Telegram.
По его словам, стороны обсудили дипломатические и безопасности меры, необходимые для достижения справедливого мира.
"Провели содержательную беседу о дипломатических и связанных с безопасностью шагах, необходимых для достижения справедливого мира. Вместе с американскими партнерами мы четко понимаем необходимость скорейшего и справедливого завершения войны. Договорились об интенсификации переговорного процесса на всех уровнях", - подчеркнул глава ОП.
Встреча Зеленского с Трампом
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 28 июля провел встречу с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете.
В ходе беседы президенты обсудили укрепление украинской противовоздушной обороны, дипломатические усилия и дальнейшее взаимодействие команд.
Зеленский также выразил Дональду Трампу соболезнования в связи со смертью сенатора Линдси Грэма, которого назвал настоящим другом Украины.
"Хорошая встреча с президентом Трампом в Овальном кабинете. Спасибо за все, что мы делаем вместе, чтобы защитить жизни украинцев и достичь мира", — написал Владимир Зеленский.
Позже Зеленский встретился с президентом ФинляндииАлександром Стуббом.
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