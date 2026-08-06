Мирний трек за участю США нині на паузі, але Україна чекає на візит переговорної команди, - Сибіга

Глава МЗС України Андрій Сибіга підтвердив, що спеціальні посланці президента США Дональда Трампа - Стів Віткофф і Джаред Кушнер - мають намір приїхати до України для відновлення мирних перемовин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

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Пауза в мирних перемовинах

Так, Сибіга зазначив, що наразі мирний трек за участю американських партнерів перебуває на паузі.

Він додав, що президент Володимир Зеленський неодноразово говорив про це.

"Ми чекаємо на приїзд американської переговорної команди. Ми вітаємо зусилля американської сторони й хочемо, щоб була більша динаміка та залученість США", - розповів в.о. глави МЗС.

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Участь США у переговорах

За словами Сибіги, досягти справедливого миру без участі США неможливо.

Крім того, він зауважив, що важко уявити дієві гарантії безпеки без американської сторони.

"Усе це було предметом переговорів Зеленського з Трампом під час нещодавньої поїздки до Вашингтона. Україна прагне закінчити цю війну. Ми використовуємо кожну можливість, щоб наблизити справедливий мир для України", - наголосив Сибіга.

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