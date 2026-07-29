Віткофф і Кушнер вперше погодилися приїхати в Київ після зустрічі Зеленського і Трампа у США, - Financial Times

У межах зусиль, спрямованих на припинення війни в Україні, спеціальний посланник США Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер вперше погодилися відвідати Київ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це виданню Financial Times стало відомо від джерел.

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Що відомо?

Так, зазначається, що про згоду Віткоффа і Кушнера приїхати в Київ стало відомо за підсумками зустрічі президентів Дональда Трампа і Володимира Зеленського у Вашингтоні.

Видання пише, що нинішні переговори свідчать про різкий поворот у порівнянні з напруженістю, яка колись визначала ці відносини. До того ж Зеленський у приватних бесідах віддає належне багатомісячній прямій взаємодії на рівні радників, яка змінила погляд Трампа на війну та перспективи України.

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За словами осіб, наближених до обох президентів, його завданням було переконати Трампа, що підтримка України відповідає інтересам США, та апелювати до бажання президента асоціюватися з успіхом – аргумент, який набув популярності протягом останніх місяців.

Ставлення Трампа до Путіна змінилося

Також видання зауважує, що Трамп почав критичніше ставитися до непоступливості російського диктатора Володимира Путіна та більш прихильно сприймати воєнні успіхи України, але частина його прихильників з табору "Америка понад усе" залишається глибоко скептичною щодо довгострокової підтримки Києва.

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Що передувало