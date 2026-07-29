Уиткофф и Кушнер впервые согласились приехать в Киев после встречи Зеленского и Трампа в США, - Financial Times

В рамках усилий, направленных на прекращение войны в Украине, специальный посланник США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер впервые согласились посетить Киев.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом изданию Financial Times стало известно из источников.

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Что известно?

Так, отмечается, что о согласии Уиткоффа и Кушнера приехать в Киев стало известно по итогам встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне.

Издание пишет, что нынешние переговоры свидетельствуют о резком повороте по сравнению с напряженностью, которая когда-то определяла эти отношения. К тому же Зеленский в частных беседах отдает должное многомесячному прямому взаимодействию на уровне советников, которое изменило взгляд Трампа на войну и перспективы Украины.

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По словам лиц, близких к обоим президентам, его задачей было убедить Трампа, что поддержка Украины соответствует интересам США, и апеллировать к желанию президента ассоциироваться с успехом — аргумент, который приобрел популярность в последние месяцы.

Отношение Трампа к Путину изменилось

Также издание отмечает, что Трамп стал более критично относиться к неуступчивости российского диктатора Владимира Путина и более благосклонно воспринимать военные успехи Украины, но часть его сторонников из лагеря "Америка превыше всего" по-прежнему глубоко скептически относится к долгосрочной поддержке Киева.

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Что предшествовало