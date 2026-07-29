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Новости Мирные переговоры Визит Уиткоффа в Украину
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Уиткофф и Кушнер впервые согласились приехать в Киев после встречи Зеленского и Трампа в США, - Financial Times

Виткофф и Кушнер впервые согласились посетить Киев

В рамках усилий, направленных на прекращение войны в Украине, специальный посланник США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер впервые согласились посетить Киев.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом изданию Financial Times стало известно из источников.

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Что известно?

Так, отмечается, что о согласии Уиткоффа и Кушнера приехать в Киев стало известно по итогам встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне.

Издание пишет, что нынешние переговоры свидетельствуют о резком повороте по сравнению с напряженностью, которая когда-то определяла эти отношения. К тому же Зеленский в частных беседах отдает должное многомесячному прямому взаимодействию на уровне советников, которое изменило взгляд Трампа на войну и перспективы Украины.

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По словам лиц, близких к обоим президентам, его задачей было убедить Трампа, что поддержка Украины соответствует интересам США, и апеллировать к желанию президента ассоциироваться с успехом — аргумент, который приобрел популярность в последние месяцы.

Отношение Трампа к Путину изменилось

Также издание отмечает, что Трамп стал более критично относиться к неуступчивости российского диктатора Владимира Путина и более благосклонно воспринимать военные успехи Украины, но часть его сторонников из лагеря "Америка превыше всего" по-прежнему глубоко скептически относится к долгосрочной поддержке Киева.

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Что предшествовало

  • Ранее о возможном визите в Украину представителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера заявила американская блогер Лора Лумер.
  • Напомним, 22 июля Владимир Зеленский провел беседу с Уиткоффом и Кушнером. В ходе беседы стороны обсуждали активизацию дипломатии и шаги по приближению мира.
  • 28 июля президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете.

Автор: 

Кушнер Джаред (79) США (30249) Стив Уиткофф (323)
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Топ комментарии
+13
Хто ці люди і що вони вирішують?
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29.07.2026 14:27 Ответить
+10
Двое хз кто согласились приехать. Достижение.
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29.07.2026 14:24 Ответить
+8
Вітьок і Зятьок = Біба і Боба...
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29.07.2026 14:22 Ответить

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