Уиткофф и Кушнер впервые согласились приехать в Киев после встречи Зеленского и Трампа в США, - Financial Times
В рамках усилий, направленных на прекращение войны в Украине, специальный посланник США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер впервые согласились посетить Киев.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом изданию Financial Times стало известно из источников.
Что известно?
Так, отмечается, что о согласии Уиткоффа и Кушнера приехать в Киев стало известно по итогам встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне.
Издание пишет, что нынешние переговоры свидетельствуют о резком повороте по сравнению с напряженностью, которая когда-то определяла эти отношения. К тому же Зеленский в частных беседах отдает должное многомесячному прямому взаимодействию на уровне советников, которое изменило взгляд Трампа на войну и перспективы Украины.
По словам лиц, близких к обоим президентам, его задачей было убедить Трампа, что поддержка Украины соответствует интересам США, и апеллировать к желанию президента ассоциироваться с успехом — аргумент, который приобрел популярность в последние месяцы.
Отношение Трампа к Путину изменилось
Также издание отмечает, что Трамп стал более критично относиться к неуступчивости российского диктатора Владимира Путина и более благосклонно воспринимать военные успехи Украины, но часть его сторонников из лагеря "Америка превыше всего" по-прежнему глубоко скептически относится к долгосрочной поддержке Киева.
Что предшествовало
- Ранее о возможном визите в Украину представителей президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера заявила американская блогер Лора Лумер.
- Напомним, 22 июля Владимир Зеленский провел беседу с Уиткоффом и Кушнером. В ходе беседы стороны обсуждали активизацию дипломатии и шаги по приближению мира.
- 28 июля президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль