Колишні дипломати Великої Британії, Франції, Німеччини та РФ провели у Відні неофіційні переговори щодо війни в Україні, - Bloomberg
У Відні в липні відбулася неофіційна зустріч колишніх високопосадовців Великої Британії, Франції, Німеччини та Росії, під час якої обговорювали можливі умови для майбутніх мирних переговорів щодо війни в Україні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з перебігом переговорів.
Хто брав участь у зустрічі
За даними агентства, у переговорах взяли участь колишній радник прем'єр-міністра Великої Британії з національної безпеки Тім Барроу, ексдержсекретар МЗС Німеччини Маркус Едерер і французький дипломат П'єр Вімон. Ім'я колишнього представника Кремля, який був присутній на зустрічі, джерела не розкривають.
Bloomberg наголошує, що йшлося про формат так званої "другорядної дипломатії" (track-two diplomacy), коли колишні чиновники та експерти без офіційного мандата обмінюються ідеями, які згодом можуть бути передані урядам.
Ініціатором став швейцарський центр
За інформацією співрозмовників агентства, зустріч організував швейцарський Центр гуманітарного діалогу (HD), який спеціалізується на неофіційному посередництві у врегулюванні міжнародних конфліктів.
У центрі підтвердили готовність підтримувати подібні діалогові ініціативи, зазначивши, що вони часто проводяться без офіційної участі урядів, аби зберегти можливість для відвертого обміну позиціями.
Європа шукає канали зв'язку з Кремлем
Як зазначає Bloomberg, Велика Британія, Франція та Німеччина останніми місяцями спільно з Україною шукають можливість встановити прямий канал комунікації з Кремлем. Водночас наразі немає ознак, що Володимир Путін готовий вести переговори з європейськими лідерами.
За інформацією агентства, Росія й надалі розглядає США як головного посередника у можливих переговорах щодо завершення війни. Переговорний процес за участю Вашингтона фактично зайшов у глухий кут ще в лютому, після того як адміністрація президента США Дональда Трампа переключила основну увагу на кризу навколо Ірану.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль