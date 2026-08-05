Колишні дипломати Великої Британії, Франції, Німеччини та РФ провели у Відні неофіційні переговори щодо війни в Україні, - Bloomberg

У Відні в липні відбулася неофіційна зустріч колишніх високопосадовців Великої Британії, Франції, Німеччини та Росії, під час якої обговорювали можливі умови для майбутніх мирних переговорів щодо війни в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з перебігом переговорів.

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Хто брав участь у зустрічі

За даними агентства, у переговорах взяли участь колишній радник прем'єр-міністра Великої Британії з національної безпеки Тім Барроу, ексдержсекретар МЗС Німеччини Маркус Едерер і французький дипломат П'єр Вімон. Ім'я колишнього представника Кремля, який був присутній на зустрічі, джерела не розкривають.

Bloomberg наголошує, що йшлося про формат так званої "другорядної дипломатії" (track-two diplomacy), коли колишні чиновники та експерти без офіційного мандата обмінюються ідеями, які згодом можуть бути передані урядам.

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Ініціатором став швейцарський центр

За інформацією співрозмовників агентства, зустріч організував швейцарський Центр гуманітарного діалогу (HD), який спеціалізується на неофіційному посередництві у врегулюванні міжнародних конфліктів.

У центрі підтвердили готовність підтримувати подібні діалогові ініціативи, зазначивши, що вони часто проводяться без офіційної участі урядів, аби зберегти можливість для відвертого обміну позиціями.

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Європа шукає канали зв'язку з Кремлем

Як зазначає Bloomberg, Велика Британія, Франція та Німеччина останніми місяцями спільно з Україною шукають можливість встановити прямий канал комунікації з Кремлем. Водночас наразі немає ознак, що Володимир Путін готовий вести переговори з європейськими лідерами.

За інформацією агентства, Росія й надалі розглядає США як головного посередника у можливих переговорах щодо завершення війни. Переговорний процес за участю Вашингтона фактично зайшов у глухий кут ще в лютому, після того як адміністрація президента США Дональда Трампа переключила основну увагу на кризу навколо Ірану.

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