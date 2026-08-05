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Новости Переговоры Украины и РФ
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Бывшие дипломаты Великобритании, Франции, Германии и РФ провели в Вене неофициальные переговоры по поводу войны в Украине, - Bloomberg

В Вене состоялась неофициальная встреча европейских и российских бывших чиновников по поводу войны в Украине

В июле в Вене состоялась неофициальная встреча бывших высокопоставленных чиновников Великобритании, Франции, Германии и России, в ходе которой обсуждались возможные условия будущих мирных переговоров по войне в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

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Кто принимал участие во встрече

По данным агентства, в переговорах приняли участие бывший советник премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Тим Барроу, экс-госсекретарь МИД Германии Маркус Эдерер и французский дипломат Пьер Вимон. Имя бывшего представителя Кремля, присутствовавшего на встрече, источники не раскрывают.

Bloomberg отмечает, что речь шла о формате так называемой "второстепенной дипломатии" (track-two diplomacy), когда бывшие чиновники и эксперты без официального мандата обмениваются идеями, которые впоследствии могут быть переданы правительствам.

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Инициатором выступил швейцарский центр

По информации собеседников агентства, встречу организовал швейцарский Центр гуманитарного диалога (HD), специализирующийся на неофициальном посредничестве в урегулировании международных конфликтов.

В центре подтвердили готовность поддерживать подобные диалоговые инициативы, отметив, что они часто проводятся без официального участия правительств, чтобы сохранить возможность для откровенного обмена позициями.

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Европа ищет каналы связи с Кремлем

Как отмечает Bloomberg, Великобритания, Франция и Германия в последние месяцы совместно с Украиной ищут возможность установить прямой канал связи с Кремлем. В то же время пока нет признаков того, что Владимир Путин готов вести переговоры с европейскими лидерами.

По информации агентства, Россия по-прежнему рассматривает США в качестве главного посредника в возможных переговорах о прекращении войны. Переговорный процесс с участием Вашингтона фактически зашел в тупик еще в феврале, после того как администрация президента США Дональда Трампа переключила основное внимание на кризис вокруг Ирана.

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Автор: 

Австрия (893) Великобритания (5450) Германия (7764) Франция (3822) переговоры с Россией (1531) война в Украине (8906)
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Топ комментарии
+4
При Порохові було «Ніщо про Україну без України», а при гниді Янєлоху вже домовляються про нашу долю без нас.
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05.08.2026 11:35 Ответить
+4
Крутяться-вертяться, як би примусити Україну до капітуляції. Цей світ-повне лайно.
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05.08.2026 11:40 Ответить
+3
ці колишні старпери зберуться і далі що? срала, мазала глини не стачає.
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05.08.2026 11:33 Ответить

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