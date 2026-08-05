Бывшие дипломаты Великобритании, Франции, Германии и РФ провели в Вене неофициальные переговоры по поводу войны в Украине, - Bloomberg
В июле в Вене состоялась неофициальная встреча бывших высокопоставленных чиновников Великобритании, Франции, Германии и России, в ходе которой обсуждались возможные условия будущих мирных переговоров по войне в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
Кто принимал участие во встрече
По данным агентства, в переговорах приняли участие бывший советник премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Тим Барроу, экс-госсекретарь МИД Германии Маркус Эдерер и французский дипломат Пьер Вимон. Имя бывшего представителя Кремля, присутствовавшего на встрече, источники не раскрывают.
Bloomberg отмечает, что речь шла о формате так называемой "второстепенной дипломатии" (track-two diplomacy), когда бывшие чиновники и эксперты без официального мандата обмениваются идеями, которые впоследствии могут быть переданы правительствам.
Инициатором выступил швейцарский центр
По информации собеседников агентства, встречу организовал швейцарский Центр гуманитарного диалога (HD), специализирующийся на неофициальном посредничестве в урегулировании международных конфликтов.
В центре подтвердили готовность поддерживать подобные диалоговые инициативы, отметив, что они часто проводятся без официального участия правительств, чтобы сохранить возможность для откровенного обмена позициями.
Европа ищет каналы связи с Кремлем
Как отмечает Bloomberg, Великобритания, Франция и Германия в последние месяцы совместно с Украиной ищут возможность установить прямой канал связи с Кремлем. В то же время пока нет признаков того, что Владимир Путин готов вести переговоры с европейскими лидерами.
По информации агентства, Россия по-прежнему рассматривает США в качестве главного посредника в возможных переговорах о прекращении войны. Переговорный процесс с участием Вашингтона фактически зашел в тупик еще в феврале, после того как администрация президента США Дональда Трампа переключила основное внимание на кризис вокруг Ирана.
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