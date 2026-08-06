Ми буквально б’ємося за кожну ракету до Patriot, - Сибіга

В.о. обов'язки міністра закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна вже проводила та проводитиме зі США консультації щодо ліцензій на виробництво ракет до Patriot.

Про це він заявив під час пресконференції із азербайджанським колегою в Києві, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"На жаль, такі геополітичні реалії, що в рік американська сторона може виробляти близько 600 ракет PAC-3. І маючи ситуацію на Близькому Сході, ми розуміємо, як непросто зараз нам отримувати, купувати, обмінювати і діставати ці ракети. Ми буквально б'ємося за кожну ракету", - пояснив Сибіга.

За його словами, сьогодні у Зеленського будуть окремі наради щодо цього.

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"Кожен посол зараз від вчора і не лише від вчора, від нього це на щоденній основі працює над отриманням ракет, особливо антибалістичних. І з американською стороною ми працюємо, в тому числі вже відбувалося і відбуватимуться консультації", - додав він.

Також в.о. глави МЗС заявив, що зараз Україна працює і з американською стороною, вже були та будуть консультації щодо ліцензій.

"Відбулися принципові розмови президента України з президентом США. Тепер потрібно ще проговорити всі ці питання з усіма стейкхолдерами. І ці розмови тривають", - підсумував він.

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Що передувало?

Президент України Володимир Зеленський попросив президента США Дональда Трампа надати Україні екстрений "зимовий пакет" з ракет-перехоплювачів ППО Patriot, щоб допомогти запобігти атакам Росії на українську енергетичну інфраструктуру.

Польща запропонувала Сполученим Штатам створити тристоронній проєкт із виробництва ракет для систем протиповітряної оборони Patriot за участю України. Виробничі потужності пропонують розмістити на території Польщі.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує отримати технічну можливість для самостійного виробництва ракет до американських систем ППО Patriot до кінця 2026 року.

Трамп заявив, що США поки що не погодилися передати Україні ліцензію на виробництво систем Patriot. Він переконаний, що Вашингтону слід бути "дуже обережним" у цьому питанні.

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