США будут ежемесячно поставлять Украине ракеты для Patriot, но их все равно недостаточно, - Зеленский (обновлено)

США будут ежемесячно поставлять Украине ракеты для системы Patriot.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время общения с представителями СМИ в Белграде, передает Цензор.НЕТ.

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Помощь от США

Он уточнил, что соответствующая договоренность достигнута.

Однако их все равно будет недостаточно, к сожалению", — отметил президент.

Впрочем, он не уточнил, сколько именно ракет-перехватчиков будут поставлять США каждый месяц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сокращение поставок антибаллистических ракет может быть способом давления на Украину, — Зеленский

Обновленная информация

В телеграмм-канале Зеленский напомнил, что мы живем в поиске защиты от баллистики с первых дней войны, когда у Украины ничего не было, чтобы отбивать ее.

"Это очень сложная работа. Как можно решить эту проблему? У кого есть антибалистические ракеты и системы? У производителя. Это США прежде всего. Могут ли они помочь? Мы работаем. Каждый месяц. Будут ли они выделять нам ракеты? Да. У нас есть договоренности в рамках PURL. Достаточно ли этих ракет? Нет. Этих ракет в 2026 году стало меньше. В 2025-м ежемесячных поставок было больше", - пишет Зеленский.