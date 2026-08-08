США щомісяця надаватимуть Україні ракети для Patriot, але їх все одно недостатньо, - Зеленський (оновлено)

США щомісяця постачатимуть Україні ракети для Patriot.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час спілкування з представниками ЗМІ у Белграді, інформує Цензор.НЕТ.

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Допомога від США

Він уточнив, що досягнуто відповідної домовленості.

Однак їх все одно буде замало, на жаль", - зазначив президент.

Утім, Зеленський не уточнив, скільки саме ракет-перехоплювачів надаватиме США кожного місяця.

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У телеграм-каналі Зеленський нагадав, що ми живемо в пошуку захисту від балістики з перших днів війни, коли в України нічого не було, щоб відбивати її.

"Це дуже складна робота. Як можна вирішити цю проблему? У кого є антибалістичні ракети й системи? У виробника. Це США передусім. Чи можуть вони допомогти? Ми працюємо. Кожного місяця. Чи будуть вони виділяти нам ракети? Так. У нас є домовленості в рамках PURL. Чи достатньо цих ракет? Ні. Цих ракет у 2026 році стало менше. У 2025-му щомісячного постачання було більше", - пише Зеленський.

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"Друга історія - це Європа. У кого є? У німців є, у поляків є. Це ті, хто може серйозно допомогти. При всій повазі та вдячності до німецької сторони, вони дійсно допомагали. І Польща допомагала. Але я кажу відверто. Ми постійно працюємо з нордиками, з Нідерландами, вони потрошечки допомагають. Я кожного дня спілкуюся з тією чи іншою державою Європи й Близького Сходу для того, щоб Україна отримувала додаткові пакети поза PURL.

Ми просто на тому рівні, коли вже всі інституції наші повинні на це працювати. Не тільки президент. Всі повинні працювати. Інакше ракет буде недостатньо. Південна Корея, Японія також могли б допомогти. Чи вони нам допомагали під час цієї війни з ППО? Ні. Відповідно до їхнього внутрішнього законодавства. Дуже часто запитують щодо Ізраїлю. Ми б хотіли також від них отримати ППО. Ми б готові були купити. У нас цієї можливості поки що немає. Хоча ми в діалозі", - резюмує Зеленський.

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