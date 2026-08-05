Скорочення постачання антибалістичних ракет може бути способом тиску на Україну, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський припускає, що скорочення партнерами поставок антибалістичних ракет може бути способом тиску на Україну.

Про це він сказав під час засідання РНБО 5 серпня, інформує Цензор.НЕТ.

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Ймовірні причини зменшення обсягу поставок

Зеленський зазначив, що від початку цього року Україна отримала втричі менше ракет для захисту від балістики, якщо порівняти з попереднім роком.

"Розуміючи такий великий дефіцит, я не знаю, чи є інші причини, окрім Близького Сходу. Може, це і політичні кроки для того, щоб Україна була більш поступлива. На мій погляд, не без цього", - сказав глава держави.

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Що передувало

Раніше Зеленський заявляв, що постачання Україні ракет для ППО скоротилося втричі, хоча ракети в партнерів є.

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