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Новини дефіцит ракет для систем ППО
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Скорочення постачання антибалістичних ракет може бути способом тиску на Україну, - Зеленський

володимир,зеленський

Президент Володимир Зеленський припускає, що скорочення партнерами поставок антибалістичних ракет може бути способом тиску на Україну.

Про це він сказав під час засідання РНБО 5 серпня, інформує Цензор.НЕТ.

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Ймовірні причини зменшення обсягу поставок 

Зеленський зазначив, що від початку цього року Україна отримала втричі менше ракет для захисту від балістики, якщо порівняти з попереднім роком.

"Розуміючи такий великий дефіцит, я не знаю, чи є інші причини, окрім Близького Сходу. Може, це і політичні кроки для того, щоб Україна була більш поступлива. На мій погляд, не без цього", - сказав глава держави.

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Що передувало

Раніше Зеленський заявляв, що постачання Україні ракет для ППО скоротилося втричі, хоча ракети в партнерів є.

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Автор: 

Зеленський Володимир (26587) ППО (4351) ракети (4294)
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Топ коментарі
+22
до речі, а ліквідація з 2019 Української ракетної програми, це шо було?!!
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05.08.2026 18:22 Відповісти
+16
А наша ''антибалістика'' де? Чому припинив фінансування нашої ''Кільчені''?
Щоб дороги для кацапні будувати!
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05.08.2026 18:21 Відповісти
+13
счнок!!!- НА ТЕБЕ !!! Якби ти лупив обіцяною місяцями балістикою кремлівського проектанта Штілермана, то може б щось пашло нє так!
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05.08.2026 18:20 Відповісти

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