Скорочення постачання антибалістичних ракет може бути способом тиску на Україну, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський припускає, що скорочення партнерами поставок антибалістичних ракет може бути способом тиску на Україну.
Про це він сказав під час засідання РНБО 5 серпня, інформує Цензор.НЕТ.
Ймовірні причини зменшення обсягу поставок
Зеленський зазначив, що від початку цього року Україна отримала втричі менше ракет для захисту від балістики, якщо порівняти з попереднім роком.
"Розуміючи такий великий дефіцит, я не знаю, чи є інші причини, окрім Близького Сходу. Може, це і політичні кроки для того, щоб Україна була більш поступлива. На мій погляд, не без цього", - сказав глава держави.
Що передувало
Раніше Зеленський заявляв, що постачання Україні ракет для ППО скоротилося втричі, хоча ракети в партнерів є.
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