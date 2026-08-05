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Новини дефіцит ракет для систем ППО
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Постачання Україні ракет для ППО скоротилося втричі, хоча ракети в партнерів є, - Зеленський

нарада Зеленського з військовими

Сьогодні, 5 серпня 2026 року, президент України Володимир Зеленський провів нараду з нашими військовими, Міністерством оборони, командами Служби безпеки України, ГУР та Офісу.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Ситуація на фронті

Зокрема, Зеленський заслухав доповідь Михайла Драпатого, Ігоря Скибюка та Євгенія Хмари щодо ситуації на фронті та ключових потреб у постачанні.

"Найбільше уваги зараз, звісно, Костянтинівці та Слов’янську. Михайло (Драпатий. - Ред.) доповів по силах і потенціалу підрозділів, які задіяні на напрямку, ключових цілях та завданнях, що виконуються. Євгеній Хмара визначив потреби у забезпеченні дронами та фінансуванні, які мають бути невідкладно виконані. Визначили, які наші активні заходи будуть реалізовані на Донеччині та деяких інших ділянках фронту. Вдячний усім підрозділам за стійкість. Також обговорили й кадрові питання у ЗСУ", - зазначив він.

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Захист від ударів РФ

За словами глави держави, під час наради визначили порядок додаткових кроків для захисту обʼєктів інфраструктури в Україні.

"В цьому році, на жаль, значно скоротилося постачання антибалістики від партнерів. Кількість ракет для ППО в постачанні скоротилася втричі, якщо порівнювати з 2025 роком. І йдеться не тільки про цей літній час, а про всі періоди першого півріччя 2026 року. Ракети в партнерів є. Важливо, щоб все ж таки були й необхідні політичні рішення щодо постачання та прискорення виробничих процесів, зокрема локалізації в Україні. Це те, що може відчутно підтримати не тільки нашу країну, а й глобальний захист життя", - наголосив президент.

Допомога бізнесу

Сьогодні також він заслухав доповідь премʼєр-міністра України Сергія Корецького. Разом із представниками українського бізнесу премʼєр-міністр запропонує заходи на підтримку підприємницької та логістичної активності в Україні.

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Удари по РФ

Також вони детально обговорили з військовими, розвідкою та спецслужбами наші пріоритети на серпень для далекобійних санкцій проти Росії.

"Тривають операції щодо російських нафтових об’єктів і переробки. Ціна затягування війни для агресора буде збільшуватися. Важливо, щоб санкції від партнерів проти Росії посилювали наш далекобійний вплив. Будемо говорити про це з ключовими державами. Є речі, які варто реалізувати додатково у санкційній політиці. Дякую всім, хто допомагає!", - резюмує глава держави.

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Що передувало?

  • Як повідомлялося, 5 серпня Росія атакувала Київ балістичними ракетами: у місті зафіксовано пожежі, є поранені, стався витік аміаку.
  • Вночі правий берег Києва охопили численні пожежі.
  • На Київщині після атаки РФ палають склади та підприємства у трьох районах.
  • Згодом стало відомо, що 14 людей загинули, 27 постраждали через атаку РФ на Київщину.
  • На залізничній платформі у Броварському районі виявили загиблих.
  • Також зазначалося, що цієї ночі ворог завдав жахливого удару по виробничій та логістичній інфраструктурі компанії "Епіцентр".
  • За даними ПС, 28 ракет та 115 БпЛА випустила РФ по Україні: ППО вдалося збити 98 безпілотників.
  • Станом на 10.30 5 серпня, 17 загиблих та 34 поранених внаслідок балістичних ударів РФ по Києву та області.

Читайте: Після тривалої паузи РФ ймовірно вдарила по Україні північнокорейськими ракетами KN-23, - Ігнат

Автор: 

Зеленський Володимир (26587) ППО (4351) Донецька область (11607) Краматорський район (1406) Костянтинівка (625) Слов’янськ (864) Драпатий Михайло (77)
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Топ коментарі
+30
Гнида кончена вже перекидає відповідальніст за наслідки обстрілів на партнерів, в той час як в Конституції вказано що президент України відповідальний за оборону країни, а не партнери.
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05.08.2026 13:17 Відповісти
+23
Та завали ти своє хлєбало врешті-решт, мерзотник. Партнери...партнери....Падло ти насамперед.
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05.08.2026 13:16 Відповісти
+21
Сидить алкаш обісцяний і репетує на всю вулицю який він голодний та у сусідів їжа є... Короче винні вони, а не його життя бабки:" лєто красноє пропєла, оглянутся нє успєла..." І так 4 літо минає.
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05.08.2026 13:15 Відповісти

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