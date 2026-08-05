Постачання Україні ракет для ППО скоротилося втричі, хоча ракети в партнерів є, - Зеленський
Сьогодні, 5 серпня 2026 року, президент України Володимир Зеленський провів нараду з нашими військовими, Міністерством оборони, командами Служби безпеки України, ГУР та Офісу.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Ситуація на фронті
Зокрема, Зеленський заслухав доповідь Михайла Драпатого, Ігоря Скибюка та Євгенія Хмари щодо ситуації на фронті та ключових потреб у постачанні.
"Найбільше уваги зараз, звісно, Костянтинівці та Слов’янську. Михайло (Драпатий. - Ред.) доповів по силах і потенціалу підрозділів, які задіяні на напрямку, ключових цілях та завданнях, що виконуються. Євгеній Хмара визначив потреби у забезпеченні дронами та фінансуванні, які мають бути невідкладно виконані. Визначили, які наші активні заходи будуть реалізовані на Донеччині та деяких інших ділянках фронту. Вдячний усім підрозділам за стійкість. Також обговорили й кадрові питання у ЗСУ", - зазначив він.
Захист від ударів РФ
За словами глави держави, під час наради визначили порядок додаткових кроків для захисту обʼєктів інфраструктури в Україні.
"В цьому році, на жаль, значно скоротилося постачання антибалістики від партнерів. Кількість ракет для ППО в постачанні скоротилася втричі, якщо порівнювати з 2025 роком. І йдеться не тільки про цей літній час, а про всі періоди першого півріччя 2026 року. Ракети в партнерів є. Важливо, щоб все ж таки були й необхідні політичні рішення щодо постачання та прискорення виробничих процесів, зокрема локалізації в Україні. Це те, що може відчутно підтримати не тільки нашу країну, а й глобальний захист життя", - наголосив президент.
Допомога бізнесу
Сьогодні також він заслухав доповідь премʼєр-міністра України Сергія Корецького. Разом із представниками українського бізнесу премʼєр-міністр запропонує заходи на підтримку підприємницької та логістичної активності в Україні.
Удари по РФ
Також вони детально обговорили з військовими, розвідкою та спецслужбами наші пріоритети на серпень для далекобійних санкцій проти Росії.
"Тривають операції щодо російських нафтових об’єктів і переробки. Ціна затягування війни для агресора буде збільшуватися. Важливо, щоб санкції від партнерів проти Росії посилювали наш далекобійний вплив. Будемо говорити про це з ключовими державами. Є речі, які варто реалізувати додатково у санкційній політиці. Дякую всім, хто допомагає!", - резюмує глава держави.
Що передувало?
- Як повідомлялося, 5 серпня Росія атакувала Київ балістичними ракетами: у місті зафіксовано пожежі, є поранені, стався витік аміаку.
- Вночі правий берег Києва охопили численні пожежі.
- На Київщині після атаки РФ палають склади та підприємства у трьох районах.
- Згодом стало відомо, що 14 людей загинули, 27 постраждали через атаку РФ на Київщину.
- На залізничній платформі у Броварському районі виявили загиблих.
- Також зазначалося, що цієї ночі ворог завдав жахливого удару по виробничій та логістичній інфраструктурі компанії "Епіцентр".
- За даними ПС, 28 ракет та 115 БпЛА випустила РФ по Україні: ППО вдалося збити 98 безпілотників.
- Станом на 10.30 5 серпня, 17 загиблих та 34 поранених внаслідок балістичних ударів РФ по Києву та області.
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