Постачання Україні ракет для ППО скоротилося втричі, хоча ракети в партнерів є, - Зеленський

Сьогодні, 5 серпня 2026 року, президент України Володимир Зеленський провів нараду з нашими військовими, Міністерством оборони, командами Служби безпеки України, ГУР та Офісу.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ситуація на фронті

Зокрема, Зеленський заслухав доповідь Михайла Драпатого, Ігоря Скибюка та Євгенія Хмари щодо ситуації на фронті та ключових потреб у постачанні.

"Найбільше уваги зараз, звісно, Костянтинівці та Слов’янську. Михайло (Драпатий. - Ред.) доповів по силах і потенціалу підрозділів, які задіяні на напрямку, ключових цілях та завданнях, що виконуються. Євгеній Хмара визначив потреби у забезпеченні дронами та фінансуванні, які мають бути невідкладно виконані. Визначили, які наші активні заходи будуть реалізовані на Донеччині та деяких інших ділянках фронту. Вдячний усім підрозділам за стійкість. Також обговорили й кадрові питання у ЗСУ", - зазначив він.

Також читайте: Попросив Трампа надати Україні екстрений "зимовий пакет" ракет-перехоплювачів ППО Patriot, - Зеленський

Захист від ударів РФ

За словами глави держави, під час наради визначили порядок додаткових кроків для захисту обʼєктів інфраструктури в Україні.

"В цьому році, на жаль, значно скоротилося постачання антибалістики від партнерів. Кількість ракет для ППО в постачанні скоротилася втричі, якщо порівнювати з 2025 роком. І йдеться не тільки про цей літній час, а про всі періоди першого півріччя 2026 року. Ракети в партнерів є. Важливо, щоб все ж таки були й необхідні політичні рішення щодо постачання та прискорення виробничих процесів, зокрема локалізації в Україні. Це те, що може відчутно підтримати не тільки нашу країну, а й глобальний захист життя", - наголосив президент.

Допомога бізнесу

Сьогодні також він заслухав доповідь премʼєр-міністра України Сергія Корецького. Разом із представниками українського бізнесу премʼєр-міністр запропонує заходи на підтримку підприємницької та логістичної активності в Україні.

Читайте: Україні терміново потрібні ракети для ППО та жорсткіші санкції проти РФ, - Зеленський

Удари по РФ

Також вони детально обговорили з військовими, розвідкою та спецслужбами наші пріоритети на серпень для далекобійних санкцій проти Росії.

"Тривають операції щодо російських нафтових об’єктів і переробки. Ціна затягування війни для агресора буде збільшуватися. Важливо, щоб санкції від партнерів проти Росії посилювали наш далекобійний вплив. Будемо говорити про це з ключовими державами. Є речі, які варто реалізувати додатково у санкційній політиці. Дякую всім, хто допомагає!", - резюмує глава держави.

Також читайте: Зеленський після масованого удару: Партнери, які не готові допомогти з ППО, можуть запровадити санкції

Що передувало?

Як повідомлялося, 5 серпня Росія атакувала Київ балістичними ракетами: у місті зафіксовано пожежі, є поранені, стався витік аміаку.

Вночі правий берег Києва охопили численні пожежі.

На Київщині після атаки РФ палають склади та підприємства у трьох районах.

Згодом стало відомо, що 14 людей загинули, 27 постраждали через атаку РФ на Київщину.

На залізничній платформі у Броварському районі виявили загиблих.

Також зазначалося, що цієї ночі ворог завдав жахливого удару по виробничій та логістичній інфраструктурі компанії "Епіцентр".

За даними ПС, 28 ракет та 115 БпЛА випустила РФ по Україні: ППО вдалося збити 98 безпілотників.

Станом на 10.30 5 серпня, 17 загиблих та 34 поранених внаслідок балістичних ударів РФ по Києву та області.

Читайте: Після тривалої паузи РФ ймовірно вдарила по Україні північнокорейськими ракетами KN-23, - Ігнат