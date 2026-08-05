Поставки Украине ракет для ПВО сократились втрое, хотя у партнеров ракеты есть, - Зеленский

Сегодня, 5 августа 2026 года, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с нашими военными, Министерством обороны, руководством Службы безопасности Украины, ГУР и Офиса.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

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Ситуация на фронте

В частности, Зеленский заслушал доклад Михаила Драпатого, Игоря Скибюка и Евгения Хмары о ситуации на фронте и ключевых потребностях в снабжении.

"Наибольшее внимание сейчас, конечно, уделяется Константиновке и Славянску. Михаил (Драпатый. — Ред.) доложил о силах и потенциале подразделений, задействованных на этом направлении, а также о ключевых целях и задачах, которые выполняются. Евгений Хмара определил потребности в обеспечении дронами и финансировании, которые должны быть незамедлительно удовлетворены. Определили, какие наши активные меры будут реализованы в Донецкой области и на некоторых других участках фронта. Благодарен всем подразделениям за стойкость. Также обсудили кадровые вопросы в ВСУ", — отметил он.

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Защита от ударов РФ

По словам главы государства, во время совещания определили порядок дополнительных мер по защите объектов инфраструктуры в Украине.

"В этом году, к сожалению, значительно сократились поставки противоракетного оружия от партнеров. Количество ракет для ПВО в поставках сократилось втрое по сравнению с 2025 годом. И речь идет не только об этом летнем периоде, но и обо всех периодах первого полугодия 2026 года. Ракеты у партнеров есть. Важно, чтобы все же были приняты необходимые политические решения относительно поставок и ускорения производственных процессов, в частности локализации в Украине. Это то, что может ощутимо поддержать не только нашу страну, но и глобальную защиту жизни", — подчеркнул президент.

Помощь бизнесу

Сегодня он также заслушал доклад премьер-министра Украины Сергея Корецкого. Вместе с представителями украинского бизнеса премьер-министр предложит меры по поддержке предпринимательской и логистической активности в Украине.

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Удары по РФ

Также они подробно обсудили с военными, разведкой и спецслужбами наши приоритеты на август в отношении дальнобойных санкций против России.

"Продолжаются операции в отношении российских нефтяных объектов и нефтеперерабатывающих предприятий. Цена затягивания войны для агрессора будет расти. Важно, чтобы санкции со стороны партнеров против России усиливали наше долгосрочное влияние. Будем говорить об этом с ключевыми государствами. Есть меры, которые стоит дополнительно реализовать в санкционной политике. Спасибо всем, кто помогает!", — подытожил глава государства.

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Что этому предшествовало?

Как сообщалось, 5 августа Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: в городе зафиксированы пожары, есть раненые, произошла утечка аммиака.

Ночью правый берег Киева охватили многочисленные пожары.

В Киевской области после атаки РФ горят склады и предприятия в трех районах.

Впоследствии стало известно, что 14 человек погибли, 27 пострадали в результате атаки РФ на Киевскую область.

На железнодорожной платформе в Броварском районе обнаружили погибших.

Также отмечалось, что этой ночью враг нанес ужасающий удар по производственной и логистической инфраструктуре компании "Эпицентр".

По данным ПС, РФ выпустила по Украине 28 ракет и 115 БПЛА: ПВО удалось сбить 98 беспилотников.

По состоянию на 10:30 5 августа, 17 погибших и 34 раненых в результате баллистических ударов РФ по Киеву и области.

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