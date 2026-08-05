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Новости дефицит ракет для систем ПВО
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Сокращение поставок антибаллистических ракет может быть способом давления на Украину, — Зеленский

Владимир, Зеленский

Президент Владимир Зеленский предполагает, что сокращение партнерами поставок противоракетных ракет может быть способом давления на Украину.

Об этом он заявил во время заседания СНБО 5 августа, сообщает Цензор.НЕТ.

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Вероятные причины сокращения объема поставок 

Зеленский отметил, что с начала этого года Украина получила в три раза меньше ракет для защиты от баллистических ракет по сравнению с предыдущим годом.

"Понимая такой большой дефицит, я не знаю, есть ли другие причины, кроме Ближнего Востока. Может, это и политические шаги для того, чтобы Украина была более уступчивой. На мой взгляд, не без этого", — сказал глава государства.

Читайте также: Украине срочно нужны ракеты для ПВО и более жесткие санкции против РФ, — Зеленский

Что предшествовало

Ранее Зеленский заявлял, что поставки Украине ракет для ПВО сократились втрое, хотя у партнеров ракеты есть.

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Автор: 

Зеленский Владимир (25437) ПВО (3940) ракеты (4171)
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Топ комментарии
+30
до речі, а ліквідація з 2019 Української ракетної програми, це шо було?!!
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05.08.2026 18:22 Ответить
+20
А наша ''антибалістика'' де? Чому припинив фінансування нашої ''Кільчені''?
Щоб дороги для кацапні будувати!
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05.08.2026 18:21 Ответить
+16
счнок!!!- НА ТЕБЕ !!! Якби ти лупив обіцяною місяцями балістикою кремлівського проектанта Штілермана, то може б щось пашло нє так!
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05.08.2026 18:20 Ответить

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