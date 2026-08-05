Сокращение поставок антибаллистических ракет может быть способом давления на Украину, — Зеленский

Президент Владимир Зеленский предполагает, что сокращение партнерами поставок противоракетных ракет может быть способом давления на Украину.

Об этом он заявил во время заседания СНБО 5 августа, сообщает Цензор.НЕТ.

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Вероятные причины сокращения объема поставок

Зеленский отметил, что с начала этого года Украина получила в три раза меньше ракет для защиты от баллистических ракет по сравнению с предыдущим годом.

"Понимая такой большой дефицит, я не знаю, есть ли другие причины, кроме Ближнего Востока. Может, это и политические шаги для того, чтобы Украина была более уступчивой. На мой взгляд, не без этого", — сказал глава государства.

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Что предшествовало

Ранее Зеленский заявлял, что поставки Украине ракет для ПВО сократились втрое, хотя у партнеров ракеты есть.

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