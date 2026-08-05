Сокращение поставок антибаллистических ракет может быть способом давления на Украину, — Зеленский
Президент Владимир Зеленский предполагает, что сокращение партнерами поставок противоракетных ракет может быть способом давления на Украину.
Об этом он заявил во время заседания СНБО 5 августа, сообщает Цензор.НЕТ.
Вероятные причины сокращения объема поставок
Зеленский отметил, что с начала этого года Украина получила в три раза меньше ракет для защиты от баллистических ракет по сравнению с предыдущим годом.
"Понимая такой большой дефицит, я не знаю, есть ли другие причины, кроме Ближнего Востока. Может, это и политические шаги для того, чтобы Украина была более уступчивой. На мой взгляд, не без этого", — сказал глава государства.
Что предшествовало
Ранее Зеленский заявлял, что поставки Украине ракет для ПВО сократились втрое, хотя у партнеров ракеты есть.
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