Нидерланды не могут предоставить Украине больше ракет для Patriot, но открыты для любых вариантов помощи, - Минобороны страны

В Минобороны Нидерландов заявили, что не могут предоставить Украине дополнительные ракеты-перехватчики Patriot из своих запасов, но готовы рассмотреть любые варианты помощи для защиты воздушного пространства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в письменном комментарии "Радио Свобода" заявил пресс-секретарь Минобороны Нидерландов Кеес Бакхейс.

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"Не имеем возможности"

"Мы уже передали ракеты для систем Patriot и в настоящее время не имеем возможности предоставить больше ракет из наших имеющихся запасов. В то же время мы открыты для рассмотрения любых вариантов, которые помогут Украине защитить свое небо и своих людей. Противовоздушная оборона была одним из ключевых направлений нашей военной поддержки и останется таковой и в дальнейшем", — заверил Бакхейс.

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Помощь Украине

Как отмечается, в запросе издания речь шла о том, готовы ли Нидерланды рассмотреть запрос Украины на дополнительные ракеты, учитывая, что украинские силы не сбили ни одной российской ракеты во время атаки РФ 5 августа.

В Минобороны Нидерландов напомнили, что предоставляют Украине три миллиарда евро в год в виде военной помощи.

"Такая поддержка гарантирована как минимум до 2029 года", — подчеркнул министр.

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