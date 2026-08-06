Нидерланды не могут предоставить Украине больше ракет для Patriot, но открыты для любых вариантов помощи, - Минобороны страны
В Минобороны Нидерландов заявили, что не могут предоставить Украине дополнительные ракеты-перехватчики Patriot из своих запасов, но готовы рассмотреть любые варианты помощи для защиты воздушного пространства.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в письменном комментарии "Радио Свобода" заявил пресс-секретарь Минобороны Нидерландов Кеес Бакхейс.
"Не имеем возможности"
"Мы уже передали ракеты для систем Patriot и в настоящее время не имеем возможности предоставить больше ракет из наших имеющихся запасов. В то же время мы открыты для рассмотрения любых вариантов, которые помогут Украине защитить свое небо и своих людей. Противовоздушная оборона была одним из ключевых направлений нашей военной поддержки и останется таковой и в дальнейшем", — заверил Бакхейс.
Помощь Украине
Как отмечается, в запросе издания речь шла о том, готовы ли Нидерланды рассмотреть запрос Украины на дополнительные ракеты, учитывая, что украинские силы не сбили ни одной российской ракеты во время атаки РФ 5 августа.
В Минобороны Нидерландов напомнили, что предоставляют Украине три миллиарда евро в год в виде военной помощи.
"Такая поддержка гарантирована как минимум до 2029 года", — подчеркнул министр.
Что этому предшествовало?
- Ранее в Минобороны Нидерландов заявили, что больше не могут оказывать военную помощь Украине.
- Глава МИД Нидерландов Том Берендсен также заявил, что Нидерланды, имеющие на вооружении Patriot и ракеты-перехватчики, передали Украине все, что могли из собственных арсеналов.
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Питатйе про ракети в зелених штілерманів, які освоїли вже не один мільярд коштів партнерів.
"У Міноборони Нідерландів нагадали, що надають Україні три мільярди євро на рік військової допомоги.
Така підтримка гарантована щонайменше до 2029 року", - наголосив міністр."
Джерело: https://censor.net/ua/n4017206