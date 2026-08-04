Зеленский обсудил с премьер-министром Нидерландов Йеттеном подготовку Украины к зиме и усиление ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном. Основными темами стали подготовка Украины к зиме, укрепление противовоздушной обороны и дальнейшая поддержка со стороны Нидерландов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства сообщил в соцсетях.

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Зеленский: Ракеты для ПВО – главный приоритет

В ходе беседы президент проинформировал нидерландского премьера о последних российских атаках на украинские города и населенные пункты.

По словам Зеленского, собеседники обсудили, как Нидерланды могут помочь Украине уже сейчас, а также в ходе подготовки к отопительному сезону.

"Фактически каждый день россияне наносят удары по нашим людям и не жалеют баллистических ракет, чтобы разрушать жизни. Ракеты для ПВО являются нашим основным приоритетом", - подчеркнул президент.

Обсудили дипломатию и вступление в ЕС

Отдельно стороны обменялись мнениями относительно дипломатических усилий по поддержке Украины, в частности обсудили встречи, состоявшиеся в Вашингтоне на прошлой неделе.

Также Зеленский и Йеттен уделили внимание европейской интеграции Украины. Речь шла о работе над открытием еще четырех переговорных кластеров и дальнейшем продвижении Украины на пути к членству в Европейском Союзе.

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