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Зеленский обсудил с премьер-министром Нидерландов Йеттеном подготовку Украины к зиме и усиление ПВО

Зеленский и премьер Нидерландов обсудили ПВО, зиму и поддержку Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном. Основными темами стали подготовка Украины к зиме, укрепление противовоздушной обороны и дальнейшая поддержка со стороны Нидерландов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства сообщил в соцсетях.

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Зеленский: Ракеты для ПВО – главный приоритет

В ходе беседы президент проинформировал нидерландского премьера о последних российских атаках на украинские города и населенные пункты.

По словам Зеленского, собеседники обсудили, как Нидерланды могут помочь Украине уже сейчас, а также в ходе подготовки к отопительному сезону.

"Фактически каждый день россияне наносят удары по нашим людям и не жалеют баллистических ракет, чтобы разрушать жизни. Ракеты для ПВО являются нашим основным приоритетом", - подчеркнул президент.

Обсудили дипломатию и вступление в ЕС

Отдельно стороны обменялись мнениями относительно дипломатических усилий по поддержке Украины, в частности обсудили встречи, состоявшиеся в Вашингтоне на прошлой неделе.

Также Зеленский и Йеттен уделили внимание европейской интеграции Украины. Речь шла о работе над открытием еще четырех переговорных кластеров и дальнейшем продвижении Украины на пути к членству в Европейском Союзе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина подписала Drone Deal с Нидерландами, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (25429) Нидерланды (1741) ПВО (3939) подготовка (267) отопительный сезон (562)
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Топ комментарии
+4
"Так якого ти #уя до мене при#бався?!" - відповів Зеленському (крилатою фразою Геннадія Москаля) прем'єр Нідерландів Єттен.🤷‍♂️

Ти президент України?
От і думай, як вирішувати проблеми в Україні!
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04.08.2026 16:45 Ответить
+1
Ось як відповідає ШІ на питання: чому провалились перемовини Зеленського у США щодо надання технічних можливостей знищувати пускові установки рашистської балістики до запуску ракет:

https://pbs.twimg.com/media/HO31Y4PXcAAAEf_.jpg
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04.08.2026 16:33 Ответить
+1
"Птіца Говорун нє отлічаєтся ні умом, ні сообразільностью!"
Майже цитата з мультфільму.
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04.08.2026 16:36 Ответить

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