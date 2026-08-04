Зеленский обсудил с премьер-министром Нидерландов Йеттеном подготовку Украины к зиме и усиление ПВО
Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном. Основными темами стали подготовка Украины к зиме, укрепление противовоздушной обороны и дальнейшая поддержка со стороны Нидерландов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства сообщил в соцсетях.
Зеленский: Ракеты для ПВО – главный приоритет
В ходе беседы президент проинформировал нидерландского премьера о последних российских атаках на украинские города и населенные пункты.
По словам Зеленского, собеседники обсудили, как Нидерланды могут помочь Украине уже сейчас, а также в ходе подготовки к отопительному сезону.
"Фактически каждый день россияне наносят удары по нашим людям и не жалеют баллистических ракет, чтобы разрушать жизни. Ракеты для ПВО являются нашим основным приоритетом", - подчеркнул президент.
Обсудили дипломатию и вступление в ЕС
Отдельно стороны обменялись мнениями относительно дипломатических усилий по поддержке Украины, в частности обсудили встречи, состоявшиеся в Вашингтоне на прошлой неделе.
Также Зеленский и Йеттен уделили внимание европейской интеграции Украины. Речь шла о работе над открытием еще четырех переговорных кластеров и дальнейшем продвижении Украины на пути к членству в Европейском Союзе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ти президент України?
От і думай, як вирішувати проблеми в Україні!
https://pbs.twimg.com/media/HO31Y4PXcAAAEf_.jpg
Майже цитата з мультфільму.