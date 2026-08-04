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Новини Допомога Україні від Нідерландів Співпраця з Нідерландами
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Зеленський обговорив із прем’єром Нідерландів Єттеном підготовку України до зими та посилення ППО

Зеленський і прем’єр Нідерландів обговорили ППО, зиму та підтримку України

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном. Головними темами стали підготовка України до зими, зміцнення протиповітряної оборони та подальша підтримка з боку Нідерландів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це глава держави повідомив у соцмережах.

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Зеленський: Ракети для ППО – головний пріоритет

Під час розмови президент поінформував нідерландського прем'єра про останні російські атаки на українські міста та громади.

За словами Зеленського, співрозмовники обговорили, як Нідерланди можуть допомогти Україні вже зараз, а також під час підготовки до опалювального сезону.

"Фактично щодня росіяни завдають ударів по наших людях і не шкодують балістики, щоб руйнувати життя. Ракети для ППО є нашим основним пріоритетом", – наголосив президент.

Обговорили дипломатію та вступ до ЄС

Окремо сторони обмінялися думками щодо дипломатичних зусиль із підтримки України, зокрема обговорили зустрічі, які відбулися у Вашингтоні минулого тижня.

Також Зеленський і Єттен приділили увагу європейській інтеграції України. Йшлося про роботу над відкриттям ще чотирьох переговорних кластерів та подальшим просуванням України на шляху до членства в Європейському Союзі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна підписала Drone Deal з Нідерландами, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (26579) Нідерланди (1503) ППО (4348) підготовка (223) опалювальний сезон (762)
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Топ коментарі
+4
"Так якого ти #уя до мене при#бався?!" - відповів Зеленському (крилатою фразою Геннадія Москаля) прем'єр Нідерландів Єттен.🤷‍♂️

Ти президент України?
От і думай, як вирішувати проблеми в Україні!
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04.08.2026 16:45 Відповісти
+1
Ось як відповідає ШІ на питання: чому провалились перемовини Зеленського у США щодо надання технічних можливостей знищувати пускові установки рашистської балістики до запуску ракет:

https://pbs.twimg.com/media/HO31Y4PXcAAAEf_.jpg
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04.08.2026 16:33 Відповісти
+1
"Птіца Говорун нє отлічаєтся ні умом, ні сообразільностью!"
Майже цитата з мультфільму.
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04.08.2026 16:36 Відповісти

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