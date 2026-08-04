Зеленський обговорив із прем’єром Нідерландів Єттеном підготовку України до зими та посилення ППО

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном. Головними темами стали підготовка України до зими, зміцнення протиповітряної оборони та подальша підтримка з боку Нідерландів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це глава держави повідомив у соцмережах.

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Зеленський: Ракети для ППО – головний пріоритет

Під час розмови президент поінформував нідерландського прем'єра про останні російські атаки на українські міста та громади.

За словами Зеленського, співрозмовники обговорили, як Нідерланди можуть допомогти Україні вже зараз, а також під час підготовки до опалювального сезону.

"Фактично щодня росіяни завдають ударів по наших людях і не шкодують балістики, щоб руйнувати життя. Ракети для ППО є нашим основним пріоритетом", – наголосив президент.

Обговорили дипломатію та вступ до ЄС

Окремо сторони обмінялися думками щодо дипломатичних зусиль із підтримки України, зокрема обговорили зустрічі, які відбулися у Вашингтоні минулого тижня.

Також Зеленський і Єттен приділили увагу європейській інтеграції України. Йшлося про роботу над відкриттям ще чотирьох переговорних кластерів та подальшим просуванням України на шляху до членства в Європейському Союзі.

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