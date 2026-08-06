Нідерланди не можуть надати Україні більше ракет до Patriot, але відкриті до будь-яких варіантів допомоги, - Міноборони країни

У Міноборони Нідерландів заявили, шо не мають змоги надати Україні додаткові ракети-перехоплювачі Patriot зі своїх запасів, але готові розглядати будь-які варіанти допомоги для захисту неба.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в письмовому коментарі Радіо Свобода заявив речник Міноборони Нідерландів Кеес Бакхейс.

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"Не маємо можливості"

"Ми вже передали ракети до систем Patriot і наразі не маємо можливості надати більше ракет із наших наявних запасів. Водночас ми відкриті до розгляду будь-яких варіантів, які допоможуть Україні захистити своє небо і своїх людей. Протиповітряна оборона була одним із ключових напрямів нашої військової підтримки й залишатиметься таким і надалі", – запевнив Бакхейс.

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Допомога Україні

Як зазначається, у запиті видання йшлося про те, чи готові Нідерланди розглянути запит України на додаткові ракети з огляду на те, що українські сили не збили жодної російської ракети під час атаки РФ 5 серпня.

У Міноборони Нідерландів нагадали, що надають Україні три мільярди євро на рік військової допомоги.

"Така підтримка гарантована щонайменше до 2029 року", – наголосив міністр.

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Що передувало?