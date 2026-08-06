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Новини Ракети до Patriot для України
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Нідерланди не можуть надати Україні більше ракет до Patriot, але відкриті до будь-яких варіантів допомоги, - Міноборони країни

Нідерланди не можуть надати Україні більше ракет до Patriot

У Міноборони Нідерландів заявили, шо не мають змоги надати Україні додаткові ракети-перехоплювачі Patriot зі своїх запасів, але готові розглядати будь-які варіанти допомоги для захисту неба.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в письмовому коментарі Радіо Свобода заявив речник Міноборони Нідерландів Кеес Бакхейс.

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"Не маємо можливості"

"Ми вже передали ракети до систем Patriot і наразі не маємо можливості надати більше ракет із наших наявних запасів. Водночас ми відкриті до розгляду будь-яких варіантів, які допоможуть Україні захистити своє небо і своїх людей. Протиповітряна оборона була одним із ключових напрямів нашої військової підтримки й залишатиметься таким і надалі", – запевнив Бакхейс.

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Допомога Україні

Як зазначається, у запиті видання йшлося про те, чи готові Нідерланди розглянути запит України на додаткові ракети з огляду на те, що українські сили не збили жодної російської ракети під час атаки РФ 5 серпня.

У Міноборони Нідерландів нагадали, що надають Україні три мільярди євро на рік військової допомоги.

"Така підтримка гарантована щонайменше до 2029 року", – наголосив міністр.

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Що передувало?

Автор: 

Нідерланди (1504) ракети (4299) Patriot (566)
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Топ коментарі
+9
корзиною з яйцями з розмаху трахнув об Іран один вісімдесятирічний дідуган. Тепер всі сидять біля квочки, і чекають, поки вона вилупляє ті яйця зі шидкістю два яйця за добу.
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06.08.2026 16:25 Відповісти
+8
Нідерланди нам взагалі нічого не винні.
Питатйе про ракети в зелених штілерманів, які освоїли вже не один мільярд коштів партнерів.

"У Міноборони Нідерландів нагадали, що надають Україні три мільярди євро на рік військової допомоги.

Така підтримка гарантована щонайменше до 2029 року", - наголосив міністр."

Джерело: https://censor.net/ua/n4017206
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06.08.2026 16:38 Відповісти
+6
Якщо сидіти вічно відстрілюватися патріотами то на це будь якої кількості не вистачить, це тупо глухий кут який зараз яскраво і видно, треба систематично знищувати наземні отрк ворога, чого нічого не робилося для цього?! На прикладі лука і стріли, що краще знищувати стріли яких десятки чи сотні чи сам лук?
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06.08.2026 16:28 Відповісти

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