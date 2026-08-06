Нідерланди не можуть надати Україні більше ракет до Patriot, але відкриті до будь-яких варіантів допомоги, - Міноборони країни
У Міноборони Нідерландів заявили, шо не мають змоги надати Україні додаткові ракети-перехоплювачі Patriot зі своїх запасів, але готові розглядати будь-які варіанти допомоги для захисту неба.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в письмовому коментарі Радіо Свобода заявив речник Міноборони Нідерландів Кеес Бакхейс.
"Не маємо можливості"
"Ми вже передали ракети до систем Patriot і наразі не маємо можливості надати більше ракет із наших наявних запасів. Водночас ми відкриті до розгляду будь-яких варіантів, які допоможуть Україні захистити своє небо і своїх людей. Протиповітряна оборона була одним із ключових напрямів нашої військової підтримки й залишатиметься таким і надалі", – запевнив Бакхейс.
Допомога Україні
Як зазначається, у запиті видання йшлося про те, чи готові Нідерланди розглянути запит України на додаткові ракети з огляду на те, що українські сили не збили жодної російської ракети під час атаки РФ 5 серпня.
У Міноборони Нідерландів нагадали, що надають Україні три мільярди євро на рік військової допомоги.
"Така підтримка гарантована щонайменше до 2029 року", – наголосив міністр.
Що передувало?
- Раніше у Міноборони Нідерландів заявили, що більше не можуть надавати військову допомогу Україні.
- Глава МЗС Нідердандів Том Берендсен також заявив, що Нідерланди, які мають на своєму озброєнні Patriot та ракети-перехоплювачі, віддали Україні все, що могли із власних арсеналів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Питатйе про ракети в зелених штілерманів, які освоїли вже не один мільярд коштів партнерів.
"У Міноборони Нідерландів нагадали, що надають Україні три мільярди євро на рік військової допомоги.
Така підтримка гарантована щонайменше до 2029 року", - наголосив міністр."
Джерело: https://censor.net/ua/n4017206