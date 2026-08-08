Зеленський про ліцензії на Patriot: Поки ми займаємося папірцями, летить реальна ракета
Якби Україна отримала ліцензії на виробництво Patriot ще чотири роки тому, то вже забезпечувала б ними і себе, і Європу.
Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції в Сербії, повідомляє Цензор.НЕТ.
Бюрократія
"Ми говоримо з вами про бюрократію. Це серйозна проблема. Наприклад, я говорив із Президентом Байденом в перший рік війни, я дуже його просив дати мені ліцензії на Patriot. Я говорив із кількома європейськими партнерами у перший рік війни й у другий рік війни, коли ми почали використовувати дещо з їхнього мілтеку, дати мені ліцензії, тому що в них дуже маленьке виробництво й до цих пір не вирішені деякі проблеми", - розповів Зеленський.
Європа вже могла мати Patriot
Він зазначив, що зараз є домовленість із президентом Трампом, що він дасть ліцензії.
"Але уявіть, якщо б ми їх отримали чотири роки тому. Ми би вже всім робили Patriot. І вже б Європа, та, яка хоче й хотіла б мати Patriot, антибалістичні системи й ракети, вже все б мала. Я в цьому абсолютно впевнений. А зараз ми займаємось папірцями. А летить не папірець, не паперова ракета, а реальна ракета, яка вбиває людей. Тому, якщо ми кажемо, що ось американці повинні дати, то і європейці – ми з ними вирішуємо питання деяких ліцензій також довго", - додав президент.
Що передувало
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що США щомісяця надаватимуть Україні ракети для Patriot, але їх все одно недостатньо. Зеленський (оновлено)
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