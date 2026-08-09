Розгортання випуску ракет Patriot в Україні займе від 12 місяців до кількох років, - Зеленський

Запуск локального випуску систем ППО Patriot в Україні затягнеться на термін від одного року до кількох років через бюрократичні затримки. Крім того, ключовою умовою для початку процесу залишається офіційний дозвіл та отримання відповідної ліцензії від Сполучених Штатів.

Про це президент Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю "Єдиним новинам", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

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Політичне рішення вже є

За словами Зеленського, політичне рішення про передачу Україні необхідних ліцензій уже ухвалено Вашингтоном, але його реалізація потребує проходження відповідних бюрократичних процедур.

"Рішення є. Воно було ухвалене президентом Сполучених Штатів та іншими важливими державними інститутами Америки. Україна має отримати відповідні ліцензії", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що в умовах повномасштабної війни Україна змушена максимально скорочувати процедури, які затримують зміцнення її обороноздатності.

Водночас у США, Європі та інших країнах діють усталені правила, які не завжди можна швидко обійти.

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Питання бюрократії

Бюрократія, як я вже сказав, пожирає життя, тому що пожирає час", - сказав Зеленський.

Терміни запуску виробництва

Зеленський заявив, що терміни запуску виробництва ракет для систем Patriot в Україні насамперед залежатимуть від того, яку частину технологічного циклу вдасться локалізувати безпосередньо в країні.

За його словами, США не передають одній державі повний цикл виробництва ракети "від початку до кінця". Виготовлення окремих компонентів розподілено між кількома країнами.

Саме тому Україна прагне отримати максимально можливу кількість виробничих компонентів, щоб знизити залежність від складного ланцюжка постачання через кілька європейських держав.

"Якщо йдеться про 3, 4, 5 європейські країни, то це дуже складно. Чому? Знову бюрократія, знову потрібен діалог", - пояснив Зеленський.

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Президент наголосив, що цей фактор може безпосередньо вплинути на швидкість запуску виробництва в Україні. Як приклад він навів Німеччину, де розгортання виробництва ракет Patriot за американською ліцензією зайняло понад два роки.

При цьому йдеться про виробництво ракет PAC-2, а не антибалістичних PAC-3, виробництво яких Україна прагне налагодити.

Щодо виробництва в Україні, як я вже сказав, терміни залежатимуть в основному від партнерства. Що нам запропонують?" - наголосив глава держави.

Зеленський пояснив, чому Україна хоче максимально скоротити залежність від виробництва в інших європейських країнах. За його словами, політичні процеси, вибори чи зміна суспільних настроїв можуть створювати ризики для постачання критично важливого озброєння.

"Дуже хочеться, незалежно від політики. Ось що ми робимо", - підсумував президент.

Ще президент каже - саме процедурні питання можуть суттєво вплинути на терміни налагодження виробництва озброєнь та систем ППО.

Нагадаємо, також Зеленський заявляв, що багато хто не хоче, щоб в України була своя балістика. Україна змушена долати спротив та виборювати розвиток власних балістичних і антибалістичних ракет, оскільки поява нового гравця на ринку створює конкуренцію.

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