Американские производители Patriot опасаются конкуренции со стороны Украины, - The Atlantic
Американские оборонные компании Raytheon и Lockheed Martin могут опасаться передачи Украине лицензии на производство ракет для систем Patriot из-за риска появления сильного конкурента.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Atlantic.
Украинская сторона, по оценкам источников, может усовершенствовать технологию и наладить производство ракет быстрее и дешевле, чем американские предприятия.
Почему США не спешат с передачей технологий
Публично Raytheon и Lockheed Martin объясняют свои оговорки относительно лицензирования рисками кражи интеллектуальной собственности и несанкционированной передачи технологий.
В то же время чиновник из Республиканской партии на Капитолийском холме рассказал The Atlantic, что истинная причина может быть связана с опасениями по поводу конкуренции.
По его словам, американские производители опасаются, что Украина сможет усовершенствовать ракеты Patriot, а впоследствии наладить их массовое производство по значительно более низкой цене.
Зеленский просил лицензию на производство ракет
Президент Украины Владимир Зеленский поднял вопрос о предоставлении лицензии на производство ракет-перехватчиков Patriot во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 28 июля.
Киев также просил США немедленно передать несколько сотен ракет из имеющихся американских запасов.
Однако Трамп отказался от такого шага, сославшись на ограниченные запасы США и приоритеты Вашингтона на Ближнем Востоке.
По данным Центра стратегических и международных исследований (CSIS), за последние шесть месяцев США использовали около двух третей своих запасов систем Patriot в войне против Ирана.
Через два дня после встречи с Зеленским Трамп назвал Patriot "исключительным оружием" и заявил, что США должны быть осторожными в отношении того, кому предоставляют лицензию на его производство.
Украинский ВПК быстро наращивает производство
The Atlantic отмечает, что даже в случае принятия решения о передаче лицензии Украине для развертывания масштабного производства потребуются годы.
В то же время в долгосрочной перспективе Украина могла бы производить ракеты Patriot не только для собственных нужд, но и для США и других союзников.
По оценке издания, украинский военно-промышленный комплекс существенно нарастил свои возможности и постепенно снижает зависимость страны от прямой военной помощи.
В частности, Украина в настоящее время производит около 10 миллионов беспилотников в год, тогда как в США этот показатель составляет около 100 тысяч.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль