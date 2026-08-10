Американские производители Patriot опасаются конкуренции со стороны Украины, - The Atlantic

Американские оборонные компании Raytheon и Lockheed Martin могут опасаться передачи Украине лицензии на производство ракет для систем Patriot из-за риска появления сильного конкурента.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Atlantic.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Украинская сторона, по оценкам источников, может усовершенствовать технологию и наладить производство ракет быстрее и дешевле, чем американские предприятия.

Почему США не спешат с передачей технологий

Публично Raytheon и Lockheed Martin объясняют свои оговорки относительно лицензирования рисками кражи интеллектуальной собственности и несанкционированной передачи технологий.

В то же время чиновник из Республиканской партии на Капитолийском холме рассказал The Atlantic, что истинная причина может быть связана с опасениями по поводу конкуренции.

По его словам, американские производители опасаются, что Украина сможет усовершенствовать ракеты Patriot, а впоследствии наладить их массовое производство по значительно более низкой цене.

Зеленский просил лицензию на производство ракет

Президент Украины Владимир Зеленский поднял вопрос о предоставлении лицензии на производство ракет-перехватчиков Patriot во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 28 июля.

Киев также просил США немедленно передать несколько сотен ракет из имеющихся американских запасов.

Однако Трамп отказался от такого шага, сославшись на ограниченные запасы США и приоритеты Вашингтона на Ближнем Востоке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о лицензиях на Patriot: Пока мы занимаемся бумажками, летит настоящая ракета

По данным Центра стратегических и международных исследований (CSIS), за последние шесть месяцев США использовали около двух третей своих запасов систем Patriot в войне против Ирана.

Через два дня после встречи с Зеленским Трамп назвал Patriot "исключительным оружием" и заявил, что США должны быть осторожными в отношении того, кому предоставляют лицензию на его производство.

Украинский ВПК быстро наращивает производство

The Atlantic отмечает, что даже в случае принятия решения о передаче лицензии Украине для развертывания масштабного производства потребуются годы.

В то же время в долгосрочной перспективе Украина могла бы производить ракеты Patriot не только для собственных нужд, но и для США и других союзников.

По оценке издания, украинский военно-промышленный комплекс существенно нарастил свои возможности и постепенно снижает зависимость страны от прямой военной помощи.

В частности, Украина в настоящее время производит около 10 миллионов беспилотников в год, тогда как в США этот показатель составляет около 100 тысяч.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Налаживание производства ракет Patriot в Украине займет от 12 месяцев до нескольких лет, - Зеленский