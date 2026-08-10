Американські виробники Patriot побоюються конкуренції з боку України, - The Atlantic

Американські оборонні компанії Raytheon і Lockheed Martin можуть побоюватися передавати Україні ліцензію на виробництво ракет для систем Patriot через ризик появи сильного конкурента.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Atlantic.

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Українська сторона, за оцінками джерел, може вдосконалити технологію та налагодити виробництво ракет швидше й дешевше, ніж американські підприємства.

Чому США не поспішають із передачею технологій

Публічно Raytheon і Lockheed Martin пояснюють свої застереження щодо ліцензування ризиками крадіжки інтелектуальної власності та несанкціонованої передачі технологій.

Водночас чиновник Республіканської партії на Капітолійському пагорбі розповів The Atlantic, що справжня причина може бути пов'язана з побоюваннями щодо конкуренції.

За його словами, американські виробники побоюються, що Україна зможе вдосконалити ракети Patriot, а згодом налагодити їхнє масове виробництво за значно нижчою ціною.

Зеленський просив ліцензію на виробництво ракет

Президент України Володимир Зеленський порушив питання про надання ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів Patriot під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі 28 липня.

Київ також просив США негайно передати кілька сотень ракет із наявних американських запасів.

Однак Трамп відмовився від такого кроку, пославшись на обмежені запаси США та пріоритети Вашингтона на Близькому Сході.

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За даними Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), протягом останніх шести місяців США використали близько двох третин своїх запасів систем Patriot у війні проти Ірану.

Через два дні після зустрічі із Зеленським Трамп назвав Patriot "надзвичайною зброєю" та заявив, що США мають бути обережними щодо того, кому надають ліцензію на її виробництво.

Український ВПК швидко нарощує виробництво

The Atlantic зазначає, що навіть у разі ухвалення рішення про передачу ліцензії Україні для розгортання масштабного виробництва знадобляться роки.

Водночас у довгостроковій перспективі Україна могла б виробляти ракети Patriot не лише для власних потреб, а й для США та інших союзників.

За оцінкою видання, український військово-промисловий комплекс суттєво наростив свої можливості та поступово зменшує залежність країни від прямої військової допомоги.

Зокрема, Україна нині виробляє близько 10 мільйонів безпілотників на рік, тоді як у США цей показник становить близько 100 тисяч.

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