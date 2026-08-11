Українські БпЛА знищили системи ППО, які охороняли резиденцію Путіна поблизу Геленджика, - The Telegraph

Українські безпілотники знищили пускову установку російського ЗРК С-400 "Тріумф", яка охороняла резиденцію диктатора Володимира Путіна поблизу Геленджика.

Про це пише видання The Telegraph, передає Цензор.НЕТ.

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Деталі ураження

Українські дрони завдали удару по ракетній пусковій установці, яка використовувалася для захисту однієї з розкішних резиденцій Володимира Путіна від атак на великі відстані.

Комплекс біля Геленджика відомий як "палац Путіна" вартістю близько $1,3 млрд. Його повітряний простір захищений 43-кілометровою буферною зоною та новітніми системами ППО.

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За даними джерел медіа, удар припав на пускову установку російського ЗРК С-400 "Тріумф", яка палала протягом трьох годин. Вона призначена для відбиття атак літаків, дронів та крилатих ракет.

У ГУР додали, що українські дрони також уразили ще два пускові комплекси С-400 та антену управління БПЛА в Криму. Збитки Росії оцінюють у десятки мільйонів доларів.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр) зазначив, що пускову установку було перепрофільовано для обстрілу українських міст, зокрема 8 серпня з неї було випущено шість ракет.

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Журналісти стверджували, що в цьому розкішному комплексі були розташовані казино, виноградник, спа-центр, ковзанка, театр, зал для танців на жердині, кальян-бар, "водна дискотека", зал із мініатюрною залізницею та багато іншого. У 2023 році повідомлялося, що до комплексу було додано каплицю.

Вважається, що Путін відвідує цю резиденцію на Чорному морі лише зрідка, побоюючись ударів українських дронів великої дальності та дедалі частіше віддаючи перевагу своїй добре укріпленій розкішній дачі на озері Валдай, що за 185 миль на схід від Москви.

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