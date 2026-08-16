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Новини Відео Атака дронів на регіони РФ Удари по Wildberries
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"Еб#ть, да ну нах#й, п#зда": мешканці Подольська спостерігають за масштабною пожежею на складі Wildberries. ВIДЕО

У Wildberries підтвердили пожежу на своєму складі в Подольську Московської області після атаки дронів. Пожежу гасять за допомогою гелікоптерів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.

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Що кажуть у російській компанії?

"Через атаку на логістичному об'єкті компанії в Подольську виникло загоряння. На місці працюють пожежні розрахунки. На об'єкті було проведено завчасну евакуацію відповідно до вимог безпеки", - йдеться у повідомленні.

Тим часом, очевидці публікують у соцмережах кадри масштабної пожежі.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що дрони атакували Московську область: у Подольську палає найбільший склад Wildberries, у Домодєдово під ударом склади.

Автор: 

Удари по РФ (1226) Московська область РФ (14)
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Топ коментарі
+4
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16.08.2026 09:33 Відповісти
+2
Это вам за Петровку
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16.08.2026 09:39 Відповісти
+1
Ну і де ті кловани, які пишуть про китайські труси та панталони? Подивіться як воно горить, ета ж проста празднік какой-та
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16.08.2026 09:38 Відповісти

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