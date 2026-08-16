"Еб#ть, да ну нах#й, п#зда": мешканці Подольська спостерігають за масштабною пожежею на складі Wildberries. ВIДЕО

У Wildberries підтвердили пожежу на своєму складі в Подольську Московської області після атаки дронів. Пожежу гасять за допомогою гелікоптерів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що кажуть у російській компанії?

"Через атаку на логістичному об'єкті компанії в Подольську виникло загоряння. На місці працюють пожежні розрахунки. На об'єкті було проведено завчасну евакуацію відповідно до вимог безпеки", - йдеться у повідомленні.

Тим часом, очевидці публікують у соцмережах кадри масштабної пожежі.

Також читайте: Атака дронів на Усть-Лугу: у Ленінградській області заявили про 37 БпЛА

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уражено ракетно-космічний центр "Прогрес" у Самарі та аеродром "Саваслейка", - Генштаб

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що дрони атакували Московську область: у Подольську палає найбільший склад Wildberries, у Домодєдово під ударом склади.