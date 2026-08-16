"Еб#ть, да ну нах#й, п#зда": мешканці Подольська спостерігають за масштабною пожежею на складі Wildberries. ВIДЕО
У Wildberries підтвердили пожежу на своєму складі в Подольську Московської області після атаки дронів. Пожежу гасять за допомогою гелікоптерів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.
Що кажуть у російській компанії?
"Через атаку на логістичному об'єкті компанії в Подольську виникло загоряння. На місці працюють пожежні розрахунки. На об'єкті було проведено завчасну евакуацію відповідно до вимог безпеки", - йдеться у повідомленні.
Тим часом, очевидці публікують у соцмережах кадри масштабної пожежі.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що дрони атакували Московську область: у Подольську палає найбільший склад Wildberries, у Домодєдово під ударом склади.
Топ коментарі
+4 Підлога Маккартні
показати весь коментар16.08.2026 09:33 Відповісти Посилання
+2 Alexey Poltorak
показати весь коментар16.08.2026 09:39 Відповісти Посилання
+1 Підлога Маккартні
показати весь коментар16.08.2026 09:38 Відповісти Посилання
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