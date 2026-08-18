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Новини Атака дронів на регіони РФ Удари по енергетиці в РФ
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Масована атака БпЛА на Московську область: є знеструмлення у регіоні

Московська область частково без світла

Понад п’ять тисяч росіян залишилися без світла після атаки БПЛА на Московську область.

Про це повідомили у "Мособленерго", інформує Цензор.НЕТ.

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Де немає світла?

За даними російської компанії, після атаки безпілотників на Підмосков’я без електрики залишилися понад п’ять тисяч споживачів та 46 "соціально значущих об’єктів". Під відключення потрапили жителі міських округів Лікіно-Дульово та Орєхово-Зуєво.

Аварія сталася о 5:30 18 серпня через пошкодження обладнання електромережевої організації. У "Мособленерго" заявили, що відновлення електропостачання триватиме близько двох годин.

Що саме стало причиною пошкодження обладнання, у "Мособленерго" не уточнили.

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Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що Москву масовано атакували дрони: Собянін заявив про понад 180 збитих БпЛА.
  • Пізніше стало відомо, що дрон влучив у склад Wildberries у Підмосков’ї.

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Автор: 

москва (1195) дрони (8666) Удари по РФ (1233)
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Топ коментарі
+3
"Чисельність населення московської області (підмосков'я) становить приблизно 8,77 мільйона".
"Понад п'ять тисяч кацапів залишилися без світла"...
0,057%
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18.08.2026 08:48 Відповісти
+2
Потужно...
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18.08.2026 08:51 Відповісти
+1
То дрібниці. Де сотні наших реактивних БПЛА?
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18.08.2026 08:40 Відповісти

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