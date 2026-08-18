Масована атака БпЛА на Московську область: є знеструмлення у регіоні

Понад п’ять тисяч росіян залишилися без світла після атаки БПЛА на Московську область.

Про це повідомили у "Мособленерго", інформує Цензор.НЕТ.

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Де немає світла?

За даними російської компанії, після атаки безпілотників на Підмосков’я без електрики залишилися понад п’ять тисяч споживачів та 46 "соціально значущих об’єктів". Під відключення потрапили жителі міських округів Лікіно-Дульово та Орєхово-Зуєво.

Аварія сталася о 5:30 18 серпня через пошкодження обладнання електромережевої організації. У "Мособленерго" заявили, що відновлення електропостачання триватиме близько двох годин.

Що саме стало причиною пошкодження обладнання, у "Мособленерго" не уточнили.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Москву масовано атакували дрони: Собянін заявив про понад 180 збитих БпЛА.

Пізніше стало відомо, що дрон влучив у склад Wildberries у Підмосков’ї.

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