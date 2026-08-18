Масована атака БпЛА на Московську область: є знеструмлення у регіоні
Понад п’ять тисяч росіян залишилися без світла після атаки БПЛА на Московську область.
Про це повідомили у "Мособленерго", інформує Цензор.НЕТ.
Де немає світла?
За даними російської компанії, після атаки безпілотників на Підмосков’я без електрики залишилися понад п’ять тисяч споживачів та 46 "соціально значущих об’єктів". Під відключення потрапили жителі міських округів Лікіно-Дульово та Орєхово-Зуєво.
Аварія сталася о 5:30 18 серпня через пошкодження обладнання електромережевої організації. У "Мособленерго" заявили, що відновлення електропостачання триватиме близько двох годин.
Що саме стало причиною пошкодження обладнання, у "Мособленерго" не уточнили.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що Москву масовано атакували дрони: Собянін заявив про понад 180 збитих БпЛА.
- Пізніше стало відомо, що дрон влучив у склад Wildberries у Підмосков’ї.
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"Понад п'ять тисяч кацапів залишилися без світла"...
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