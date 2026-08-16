Уражено "Комбинат Каменский" у Ростовській області РФ, який виробляє ракетне паливо для "Ураганів" і "Смерчів", - Генштаб
У ніч на 16 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження важливому підприємству воєнно-промислового комплексу противника - "Комбинату Каменский" у Каменськ-Шахтинському Ростовської області РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Удар по російському комбінату
Як зазначається, зафіксовано пожежу на території об'єкта.
Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.
"Комбинат Каменский" - підприємство російського оборонно-промислового комплексу, що виробляє тверде ракетне паливо для боєприпасів РСЗВ "Ураган", "Смерч" і "Торнадо-С", а також для низки ракетних систем та авіаційних засобів ураження. Продукція підприємства безпосередньо задіяна у забезпеченні потреб збройних сил РФ.
Результати попередніх уражень
За результатами аналізу додаткових даних підтверджено зупинку підприємства ТОВ "Запсибнефтехим" у Тобольську Тюменської області після ураження 10 серпня 2026 року Центральної газофракціонуючої установки № 1.
- ТОВ "Запсибнефтехим" - один із найбільших нафтохімічних комплексів рф, що здійснює переробку вуглеводневої сировини та виробляє полімерну й іншу нафтохімічну продукцію. Підприємство має важливе значення для нафтохімічної промисловості рф та забезпечення потреб її воєнно-промислового комплексу.
Також, підтверджено ураження 11 серпня 2026 року установки гідрокрекінгу, установок первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-3, ЕЛОУ-АВТ-6, ЕЛОУ-АТ та установки вторинної перегонки легких нафтових фракцій 22-4М5 на ПАТ "Орскнефтеоргсинтез" в Орську Оренбурзької області
- ПАТ "Орскнефтеоргсинтез" - великий нафтопереробний завод рф, що здійснює переробку нафти та виробляє бензини, дизельне й авіаційне пальне, мазут тощо. Продукція підприємства використовується для забезпечення потреб збройних сил та воєнно-промислового комплексу РФ.
"Робота по ключових військових та воєнно-промислових цілях противника триває", - наголошують у Генштабі.
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