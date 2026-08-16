Уражено "Комбинат Каменский" у Ростовській області РФ, який виробляє ракетне паливо для "Ураганів" і "Смерчів", - Генштаб

У ніч на 16 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження важливому підприємству воєнно-промислового комплексу противника - "Комбинату Каменский" у Каменськ-Шахтинському Ростовської області РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Удар по російському комбінату

Як зазначається, зафіксовано пожежу на території об'єкта.

Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.

"Комбинат Каменский" - підприємство російського оборонно-промислового комплексу, що виробляє тверде ракетне паливо для боєприпасів РСЗВ "Ураган", "Смерч" і "Торнадо-С", а також для низки ракетних систем та авіаційних засобів ураження. Продукція підприємства безпосередньо задіяна у забезпеченні потреб збройних сил РФ.

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Результати попередніх уражень

За результатами аналізу додаткових даних підтверджено зупинку підприємства ТОВ "Запсибнефтехим" у Тобольську Тюменської області після ураження 10 серпня 2026 року Центральної газофракціонуючої установки № 1.

ТОВ "Запсибнефтехим" - один із найбільших нафтохімічних комплексів рф, що здійснює переробку вуглеводневої сировини та виробляє полімерну й іншу нафтохімічну продукцію. Підприємство має важливе значення для нафтохімічної промисловості рф та забезпечення потреб її воєнно-промислового комплексу.

Також, підтверджено ураження 11 серпня 2026 року установки гідрокрекінгу, установок первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-3, ЕЛОУ-АВТ-6, ЕЛОУ-АТ та установки вторинної перегонки легких нафтових фракцій 22-4М5 на ПАТ "Орскнефтеоргсинтез" в Орську Оренбурзької області

ПАТ "Орскнефтеоргсинтез" - великий нафтопереробний завод рф, що здійснює переробку нафти та виробляє бензини, дизельне й авіаційне пальне, мазут тощо. Продукція підприємства використовується для забезпечення потреб збройних сил та воєнно-промислового комплексу РФ.

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"Робота по ключових військових та воєнно-промислових цілях противника триває", - наголошують у Генштабі.