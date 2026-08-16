ЗСУ уразили залізничний міст на Запоріжжі та склади противника на Донеччині, - Генштаб

Сили оборони України в ніч на 16 серпня завдали ударів по низці важливих військових цілей російських окупантів. Уражено район зосередження ракетного підрозділу в окупованому Криму, залізничний міст на Запоріжжі та склади на Донеччині.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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У ніч на 16 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих військових цілей.

Уражено зосередження ракетного підрозділу противника

Так, уражено район зосередження ракетного підрозділу противника у Резервному, що на території тимчасово окупованого українського Криму.

Уражено залізничний міст

Окрім того, уражено залізничний міст у районі Світлодолинського Запорізької області, який окупанти використовують для забезпечення військової логістики та переміщення особового складу.

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Уражено склади

Також українські воїни уразили склади матеріально-технічних засобів та боєприпасів противника у Карлівці Донецької області.

"Робота по ключових військових цілях противника триває. Далі буде!", - наголосили в Генштабі.

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