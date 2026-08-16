ЗСУ уразили залізничний міст на Запоріжжі та склади противника на Донеччині, - Генштаб
Сили оборони України в ніч на 16 серпня завдали ударів по низці важливих військових цілей російських окупантів. Уражено район зосередження ракетного підрозділу в окупованому Криму, залізничний міст на Запоріжжі та склади на Донеччині.
Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
У ніч на 16 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих військових цілей.
Уражено зосередження ракетного підрозділу противника
Так, уражено район зосередження ракетного підрозділу противника у Резервному, що на території тимчасово окупованого українського Криму.
Уражено залізничний міст
Окрім того, уражено залізничний міст у районі Світлодолинського Запорізької області, який окупанти використовують для забезпечення військової логістики та переміщення особового складу.
Уражено склади
Також українські воїни уразили склади матеріально-технічних засобів та боєприпасів противника у Карлівці Донецької області.
"Робота по ключових військових цілях противника триває. Далі буде!", - наголосили в Генштабі.
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