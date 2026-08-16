Завдано удару по позиціях російського БРК "Бастіон" в окупованому Криму, - ВМС. ВIДЕО
У ніч на 16 серпня сили і засоби ВМС ЗС України нанесли ураження по стартових позиціях та місцю дислокації берегового ракетного комплексу "Бастіон" у тимчасово окупованому Криму.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС.
Наслідки атаки
Як зазначається, у результаті удару противнику завдано значних втрат в озброєнні та живій силі. Остаточні втрати ворога уточнюються.
БРК "Бастіон" - це дефіцитне та дороговартісне озброєння, за допомогою якого російські окупанти здійснюють обстріли південних та інших регіонів України надзвуковими ракетами "Онікс" та гіперзвуковими ракетами "Циркон".
Українські військові моряки щоденно знижують бойовий потенціал ворога в Чорноморському регіоні.
Більше інформації щодо атаки ВМС на позицію ворога наразі немає.
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