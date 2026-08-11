Росія фактично втратила окупований Крим як військово-морську базу, - ВМС ЗСУ

Росія фактично більше не може використовувати тимчасово окупований Крим як військово-морську базу, проте продовжує завдавати повітряних ударів по території Україні та підтримувати військову інфраструктуру на півострові.

Про це в телеефірі заявив речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Флот Росії в Криму

За його словами, російський флот більше не має можливості повноцінно базуватися на півострові.

"Крим вони (росіяни - ред.) фактично втратили як військово-морську базу", - сказав Плетенчук.

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Удари України та форпост для флоту РФ

Водночас українські військові продовжують працювати по військових об’єктах у Криму, які забезпечують подальшу присутність росіян у регіоні.

"Там робота практично відбувається 24/7. Це, звісно, ті об’єкти військової інфраструктури, які забезпечують можливість росіянам і надалі свою присутність тут підтримувати", - наголосив речник ВМС.

Плетенчук додав, що нині основним інструментом впливу Росії з території Криму залишається авіаційна складова. Саме її Москва продовжує використовувати для атак по території України.

Новоросійськ залишається останнім форпостом, де Росія може тримати військові кораблі свого Чорноморського флоту після втрати можливості повноцінно використовувати Крим як військово-морську базу, резюмували у ВМС.

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