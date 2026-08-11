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Новини Окупація Криму Флот Росії в окупованому Криму
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Росія фактично втратила окупований Крим як військово-морську базу, - ВМС ЗСУ

Крим як військово-морська база для Росії втрачений - ВМС

Росія фактично більше не може використовувати тимчасово окупований Крим як військово-морську базу, проте продовжує завдавати повітряних ударів по території Україні та підтримувати військову інфраструктуру на півострові.

Про це в телеефірі заявив речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Флот Росії в Криму

За його словами, російський флот більше не має можливості повноцінно базуватися на півострові.

"Крим вони (росіяни - ред.) фактично втратили як військово-морську базу", - сказав Плетенчук.

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Удари України та форпост для флоту РФ

Водночас українські військові продовжують працювати по військових об’єктах у Криму, які забезпечують подальшу присутність росіян у регіоні.

"Там робота практично відбувається 24/7. Це, звісно, ті об’єкти військової інфраструктури, які забезпечують можливість росіянам і надалі свою присутність тут підтримувати", - наголосив речник ВМС.

Плетенчук додав, що нині основним інструментом впливу Росії з території Криму залишається авіаційна складова. Саме її Москва продовжує використовувати для атак по території України.

  • Новоросійськ залишається останнім форпостом, де Росія може тримати військові кораблі свого Чорноморського флоту після втрати можливості повноцінно використовувати Крим як військово-морську базу, резюмували у ВМС.

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Автор: 

ВМС (1463) Крим (11982) росія (47320) Чорноморський флот рф (644) Плетенчук Дмитро (226)
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Топ коментарі
+10
Ми все узбережжя втратили як будь-яку базу. І торговельну, і військову.
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11.08.2026 17:21 Відповісти
+7
о збс. чекаємо в чеврні стрім з набережної Ялти Призедента та його Баданова з кавою та шашличками
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11.08.2026 17:19 Відповісти
+6
Щоб отримати пожитьтєвий бан тут потрібно сильно постаратися з розповсюдженням кацапської пропаганди. Але цікаво, як ти одразу 2 аккаунта спалив.
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11.08.2026 17:22 Відповісти

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