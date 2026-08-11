Росія фактично втратила окупований Крим як військово-морську базу, - ВМС ЗСУ
Росія фактично більше не може використовувати тимчасово окупований Крим як військово-морську базу, проте продовжує завдавати повітряних ударів по території Україні та підтримувати військову інфраструктуру на півострові.
Про це в телеефірі заявив речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, повідомляє Цензор.НЕТ.
Флот Росії в Криму
За його словами, російський флот більше не має можливості повноцінно базуватися на півострові.
"Крим вони (росіяни - ред.) фактично втратили як військово-морську базу", - сказав Плетенчук.
Удари України та форпост для флоту РФ
Водночас українські військові продовжують працювати по військових об’єктах у Криму, які забезпечують подальшу присутність росіян у регіоні.
"Там робота практично відбувається 24/7. Це, звісно, ті об’єкти військової інфраструктури, які забезпечують можливість росіянам і надалі свою присутність тут підтримувати", - наголосив речник ВМС.
Плетенчук додав, що нині основним інструментом впливу Росії з території Криму залишається авіаційна складова. Саме її Москва продовжує використовувати для атак по території України.
- Новоросійськ залишається останнім форпостом, де Росія може тримати військові кораблі свого Чорноморського флоту після втрати можливості повноцінно використовувати Крим як військово-морську базу, резюмували у ВМС.
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